Un ieșean aflat în vacanță în Italia a fost arestat: carabinierii l-au confundat cu o altă persoană / După ce a stat în închisoare timp de o lună, vrea să dea statul italian în judecată / Un avocat a demonstrat că nu se potrivesc amprentele celor două persoane

Eroare judiciară împotriva unui român venit cu familia pentru câteva zile de relaxare la mare, în Italia, s-a terminat cu un coșmar. Bărbatul a fost arestat de către carabinieri în timp ce lua micul dejun, iar apoi a fost ținut în închisoare timp de o lună. Familia nu s-a reîntors în țară, în toată această perioadă, făcând mai multe demersuri pentru a-l scoate de acolo, scrie Curierul Italiei.

”Un coșmar a luat sfârșit”, a spus bărbatul imediat după ce a pășit pe ușa închisorii din Pordenone, în nordul Italiei, între Veneția și Udine. L-au așteptat soția și cele trei fiice ale sale, alături de avocatului său, Stefano De Rosa.

Ovidiu A., un român în vârstă de 30 de ani, un funcționar cu un loc de muncă stabil și o viață liniștită în Iași, a fost eliberat în această săptămână din închisoare, dar se gândește să dea statul italian în judecate după ce a stat în închisoare fără niciun motiv.

Pentru că arestarea din 24 august i-a dat peste cap viața, soția și fiicele sale au rămas în Italia și au ratat inclusiv începerea școlii.

Ei nu au decis totuși să se întoarcă imediat în România, ci au decis să se bucure măcar de câteva zile la mare, ceea ce fusese obiectivul său.

Totul a început într-o duminică de sfârșit de august. Ei au ajuns în Italia, la Caorle, unde tânărul de 30 de ani dorea alături de familie să se odihnească pentru câteva zile. În schimb, „coșmarul” a început. La micul dejun au apărut carabinierii pentru a-l aresta, după ce înregistrarea sa la hotel a declanșat „alerta”.

Numele său, de fapt, era asociat cu o condamnare de doi ani, rămasă definitivă în 2020, pentru un furt calificat care a avut loc în provincia Pistoia.

Din păcate, furtul fusese comis de o altă persoană, tot un român, cu o serie de condamnări anterioare, spre deosebire de Ovidiu care avea cazierul curat. O eroare care nu a fost niciodată corectată și care a condus la un proces în contumacie care s-a încheiat cu o condamnare.

Cu toate acestea, avocatul De Rosa, care a preluat cazul la sfârșitul lunii august, a reușit să recupereze fotografiile de detenție și amprentele digitale ale adevăratului criminal și a demonstrat identificarea eronată.

El a adresat mai întâi o petiție parchetului din Pordenone și judecătorului din Pistoia, apoi a cerut Curții de Apel din Genova, care este responsabilă de revizuirea sentinței în Toscana, să o suspende.

Acum rămâne revizuirea procesului, dar, între timp, ce era mai important Ovidiu a fost eliberat din închisoare.

”Prejudiciul a fost enorm, dar el l-a înfruntat cu grea demnitate și seninătate”, spune avocatul.