G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Cristiano Ronaldo sfidează vârsta: Dublă decisivă pentru Al Nassr și lider…

Cristiano Ronaldo în tricoul galben al celor de la Al Nassr, liderul la zi din fotbalul din Arabia Saudită.
Cristiano Ronaldo / Sursa foto: Chan Long Hei / AP / Profimedia

VIDEO Cristiano Ronaldo sfidează vârsta: Dublă decisivă pentru Al Nassr și lider în Arabia Saudită la 40 de ani

Sportz2 Noi • 175 vizualizări 0 comentarii

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în Arabia Saudită chiar și la 40 de ani. Atacantul portughez a fost decisiv pentru Al-Nassr în victoria, scor 2-1, obținută împotriva celor de la Al Fayha.

Ronaldo a marcat golurile gazdelor: în minutul 37 și în minutul 90+14, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Lusitanul are deja nouă goluri și două pase decisive în toate competițiile în sezonul 2025-2026.

Al-Nassr are victorii pe linie în primele șapte etape din Arabia Saudită, clubul din Riad fiind lider.

Clasament

  • 1 Al Nassr 21 puncte
  • 2 Al-Taawon 18
  • 3 Al-Hilal 17
  • 4 Al Qadisiya 14
  • 5 Al Ahli 13 etc.

Golurile marcate de Cristiano Ronaldo

Rezumatul exins al partidei dintre Al Nassr și Al Fayha

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.