VIDEO Cristiano Ronaldo sfidează vârsta: Dublă decisivă pentru Al Nassr și lider în Arabia Saudită la 40 de ani

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în Arabia Saudită chiar și la 40 de ani. Atacantul portughez a fost decisiv pentru Al-Nassr în victoria, scor 2-1, obținută împotriva celor de la Al Fayha.

Ronaldo a marcat golurile gazdelor: în minutul 37 și în minutul 90+14, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Lusitanul are deja nouă goluri și două pase decisive în toate competițiile în sezonul 2025-2026.

Al-Nassr are victorii pe linie în primele șapte etape din Arabia Saudită, clubul din Riad fiind lider.

Clasament

1 Al Nassr 21 puncte

2 Al-Taawon 18

3 Al-Hilal 17

4 Al Qadisiya 14

5 Al Ahli 13 etc.

Golurile marcate de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo’s goal no. 951 from the stands pic.twitter.com/uz5h4A6Jfz — Dr Yash  (@YashRMFC) November 1, 2025

WHAT A GOAL BY CRISTIANO RONALDO IN THE 104TH MIN TO WIN THE GAME THE MOST CLUTCH PLAYER OF ALL TIME pic.twitter.com/wZqzcV47v3 — fan (@NoodleHairCR7) November 1, 2025

Rezumatul exins al partidei dintre Al Nassr și Al Fayha