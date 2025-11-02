VIDEO Cristiano Ronaldo sfidează vârsta: Dublă decisivă pentru Al Nassr și lider în Arabia Saudită la 40 de ani
Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în Arabia Saudită chiar și la 40 de ani. Atacantul portughez a fost decisiv pentru Al-Nassr în victoria, scor 2-1, obținută împotriva celor de la Al Fayha.
Ronaldo a marcat golurile gazdelor: în minutul 37 și în minutul 90+14, dintr-o lovitură de la 11 metri.
Lusitanul are deja nouă goluri și două pase decisive în toate competițiile în sezonul 2025-2026.
Al-Nassr are victorii pe linie în primele șapte etape din Arabia Saudită, clubul din Riad fiind lider.
Clasament
- 1 Al Nassr 21 puncte
- 2 Al-Taawon 18
- 3 Al-Hilal 17
- 4 Al Qadisiya 14
- 5 Al Ahli 13 etc.
Golurile marcate de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo’s goal no. 951 from the stands pic.twitter.com/uz5h4A6Jfz
— Dr Yash (@YashRMFC) November 1, 2025
WHAT A GOAL BY CRISTIANO RONALDO IN THE 104TH MIN TO WIN THE GAME
THE MOST CLUTCH PLAYER OF ALL TIME
— fan (@NoodleHairCR7) November 1, 2025
Rezumatul exins al partidei dintre Al Nassr și Al Fayha
