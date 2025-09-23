Un brașovean, urmărit internațional pentru trafic de droguri, a fost prins în Italia din cauza câinelui său / Polițiștii știau că nu se desparte niciodată de un Molossus de talie mare / Animalul a fost observat într-o mașină

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un urmărit internațional a fost arestat la Verona după ce animalul care îl însoțea peste tot a fost filmat de o cameră de supraveghere video pe bancheta din spate a unei mașini, scrie Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este poate primul caz în care un om este „trădat” de câinele său, notează jurnaliștii italieni. Poliția statală a arestat la Verona un urmărit internațional datorită animalului său de companie, care se aplecase pe geamul unei mașini. Bărbatul arestat este un cetățean român din Brașov, născut în 1983. Fugarul fusese condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri și devenise subiectul unui mandat european de arestare.

Bărbatul era căutat din 2022. Până în prezent, investigațiile nu au condus niciodată la o arestare, dar de data aceasta, în special datorită activităților polițiștilor de la brigada mobilă a Questura di Verona, lucrurile au decurs altfel. Operațiunile au început în luna mai la recomandarea autorităților române că fugarul s-ar putea afla în Italia cu documente false ungurești sau poloneze.

Ceea ce l-a „trădat” a fost prezența celui mai bun prieten al său, câinele de care nu s-a despărțit niciodată. În timp ce catalogau vehiculele suspecte înregistrate pe numele unor rude din alte provincii italiene și încadrate de camerele de supraveghere municipale, poliția a observat ca o „constantă” câinele Molossian de talie mare. În ultimele zile, într-o mașină surprinsă de o cameră de luat vederi, animalul a fost observat privind pe geam.

Detaliul a tras un semnal de alarmă și investigațiile au dezvăluit că bărbatul deținea un câine identic cu cel surprins pe camerele de supraveghere video.

Polițiștii l-au oprit pe fugar în trafic. În urma percheziției, acesta a fost găsit în posesia unui permis de conducere și a unei cărți de identitate maghiare falsificate. Pe documente se afla fotografia sa și datele personale ale unei alte persoane.

Investigațiile au arătat că fugarul avea, de asemenea, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea suspendare, emis în 2016 de Tribunalul din Pistoia pentru o pedeapsă de un an și șase luni pentru infracțiuni împotriva persoanei.