Cine este Yifat Tomer-Yerushalmi, fost avocat șef al Forțelor Armate Israeliene (IDF), implicată în scurgerea de informații privind abuzurile împotriva deținuților palestinieni

Lunga carieră a lui Tomer-Yerushalmi în divizia juridică a IDF s-a încheiat brusc după ce a demisionat în legătură cu scurgerile de informații referitoare la afacerea Sde Teiman, închisoarea militară israeliană unde ar fi avut loc abuzuri împotriva unor deținuți palestinieni, relatează Jerusalem Post.

General-maior Yifat Tomer-Yerushalmi, rezidentă în Ramat Hasharon, a intrat în istorie în 2021, când a devenit prima femeie care a ocupat funcția de avocat șef al IDF.

Tomer-Yerhsualmi, în vârstă de 51 de ani, căsătorită și cu trei copii, l-a înlocuit-o pe generalul Sharon Afek în funcția de avocat general militar în septembrie 2021 și, la momentul respectiv, era considerată o candidată excelentă care ar fi câștigat „cursa” pentru acest post doar pe baza CV-ului și a calităților sale personale, potrivit unui reportaj al lui Yonah Jeremy Bob din The Jerusalem Post.

Ascensiunea lui Tomer-Yerushalmi în divizia juridică a IDF

Ea s-a născut în Netanya în 1974 și a obținut o diplomă de licență în drept la Universitatea Ebraică din Ierusalim, după care s-a alăturat diviziei juridice a IDF în 1996.

În 1999, a obținut o diplomă de master în drept la Universitatea din Tel Aviv și o a doua diplomă de master în drept la Centrul și Școala Juridică a Judecătorului Avocat General al Armatei SUA din Charlottesville, Virginia, în 2003.

În cadrul diviziei juridice a IDF, a ocupat două posturi cheie încă de la început, lucrând direct cu procurorul șef al armatei și, mai târziu, cu Menachem Finkelstein, pe atunci procuror general al armatei (și ulterior judecător la tribunalul districtual).

În perioada 2007-2015, a ocupat funcția de judecător al IDF, obținând multiple promovări. În 2015, s-a întors în divizia juridică a IDF ca șef al întregii divizii de consultanță juridică și cu gradul de colonel. Apoi, în iulie 2019, a fost promovată de către șeful IDF de atunci, Aviv Kohavi, pentru a se ocupa de problemele de gen pentru întreaga armată.

A devenit a doua femeie din istoria IDF care a obținut gradul de general-maior după numirea în funcția de avocat general în 2021, fiind a doua după fosta deputată Yesh Atid Orna Barbivay (cu tatăl originar din România), care a ocupat anterior funcția de șef al Direcției de Resurse Umane a IDF.

Tomer-Yerushalmi și scandalul abuzurilor de la Sde Teiman

Vineri, Tomer-Yerushalmi și-a dat demisia din funcție la aproximativ o oră după ce ministrul apărării Israel Katz a încercat să o destituie, după ce ea a recunoscut că a divulgat un videoclip în care se detaliau abuzurile asupra prizonierilor palestinieni la baza militară Sde Teiman.

„Am aprobat divulgarea probelor către mass-media în încercarea de a combate propaganda falsă împotriva oficialilor responsabili cu aplicarea legii din armată”, a scris ea în scrisoarea de demisie. „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru toate probele care au fost trimise mass-media de către această unitate. Pe baza acestei responsabilități, am decis, de asemenea, să îmi închei rolul de avocat general.”

Decizia lui Katz a urmat unei evoluții care a zguduit întreaga instituție de apărare miercuri, când Zamir a suspendat-o pe Tomer-Yerushalmi în lumina unei anchete a procurorului general al Israelului, Gali Baharav-Miara, privind divulgarea unui videoclip.

Nu este clar de ce Tomer-Yerushalmi a fost suspendată abia acum, când cazul Sde Teiman a ajuns în prim-planul știrilor în iulie 2024. Cu toate acestea, au existat relatări conform cărora purtătoarea sa de cuvânt a informat recent Shin Bet (serviciul intern de securitate al Israelului) despre scurgerea probelor în cauză și că Tomer-Yerushalmi a aprobat scurgerea, potrivit Jerusalem Post.