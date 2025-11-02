Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-i fie consilier dacă va câştiga

Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania, în care este favorit, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Apelul telefonic, despre care a informat pentru prima dată The New York Times, a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al lui Mamdani.

„Zohran Mamdani a apreciat cuvintele de sprijin ale preşedintelui Obama şi conversaţia lor despre importanţa introducerii unui nou tip de politică în oraşul nostru”, a declarat Dora Pekec, purtătoarea de cuvânt al lui Mamdani.

În vârstă de 34 de ani, născut în Uganda, Zohran Mamdani, membru în Congresul statului New York, se află cu mult în faţa principalului său rival, fostul guvernator Andrew Cuomo, în sondajele pentru alegerile generale din 4 noiembrie.

Cuomo candidează ca independent după ce a pierdut în faţa lui Mamdani în alegerile primare democrate.

Fondatorul Guardian Angels, Curtis Sliwa, este contracandidatul republican.

Mamdani i-a luat prin surprindere pe observatorii politici, când în vară a obţinut o victorie convingătoare în alegerile primare ale democraţilor. De atunci, candidatura sa a câştigat sprijinul unor membri de seamă ai partidului, precum fosta vicepreşedintă Kamala Harris şi guvernatoarea New York-ului Kathy Hochul, şi a primit un flux constant de sprijin financiar din partea micilor donatori.

Politicile propuse de Mamdani variază de la majorarea impozitelor pentru cei mai bogaţi din New York şi creşterea impozitului pe profit la îngheţarea chiriilor stabilizate pentru apartamente şi creşterea numărului de locuinţe subvenţionate de stat, ceea ce stârneşte îngrijorarea comunităţii financiare că va avea de suferit competitivitatea capitalei financiare a SUA.

Ascensiunea sa prezintă atât riscuri, cât şi avantaje pentru Partidul Democrat la nivel naţional, care recunoaşte necesitatea de a atrage votanţii tineri, dar ar putea deveni mai vulnerabil la atacurile republicanilor din cauza criticilor lui Mamdani la adresa Israelului şi a socialismului său democratic.

Sâmbătă, Obama a participat la un miting alături de candidata democrată la funcţia de guvernator al New Jersey, Mikie Sherrill, care se află într-o cursă strânsă cu republicanul Jack Ciattarelli. El a participat, de asemenea, la un miting pentru candidata democrată la funcţia de guvernator al Virginiei, Abigail Spanberger, ocazii cu care a criticat politicile administraţiei Trump.