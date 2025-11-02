G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria…

Times Square, New York
Sursa foto: Ovidiu Harfas

Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-i fie consilier dacă va câştiga

Articole2 Noi • 346 vizualizări 0 comentarii

Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania, în care este favorit, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Apelul telefonic, despre care a informat pentru prima dată The New York Times, a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al lui Mamdani.

„Zohran Mamdani a apreciat cuvintele de sprijin ale preşedintelui Obama şi conversaţia lor despre importanţa introducerii unui nou tip de politică în oraşul nostru”, a declarat Dora Pekec, purtătoarea de cuvânt al lui Mamdani.

În vârstă de 34 de ani, născut în Uganda, Zohran Mamdani, membru în Congresul statului New York, se află cu mult în faţa principalului său rival, fostul guvernator Andrew Cuomo, în sondajele pentru alegerile generale din 4 noiembrie.

Cuomo candidează ca independent după ce a pierdut în faţa lui Mamdani în alegerile primare democrate.

Fondatorul Guardian Angels, Curtis Sliwa, este contracandidatul republican.

Mamdani i-a luat prin surprindere pe observatorii politici, când în vară a obţinut o victorie convingătoare în alegerile primare ale democraţilor. De atunci, candidatura sa a câştigat sprijinul unor membri de seamă ai partidului, precum fosta vicepreşedintă Kamala Harris şi guvernatoarea New York-ului Kathy Hochul, şi a primit un flux constant de sprijin financiar din partea micilor donatori.

Politicile propuse de Mamdani variază de la majorarea impozitelor pentru cei mai bogaţi din New York şi creşterea impozitului pe profit la îngheţarea chiriilor stabilizate pentru apartamente şi creşterea numărului de locuinţe subvenţionate de stat, ceea ce stârneşte îngrijorarea comunităţii financiare că va avea de suferit competitivitatea capitalei financiare a SUA.

Ascensiunea sa prezintă atât riscuri, cât şi avantaje pentru Partidul Democrat la nivel naţional, care recunoaşte necesitatea de a atrage votanţii tineri, dar ar putea deveni mai vulnerabil la atacurile republicanilor din cauza criticilor lui Mamdani la adresa Israelului şi a socialismului său democratic.

Sâmbătă, Obama a participat la un miting alături de candidata democrată la funcţia de guvernator al New Jersey, Mikie Sherrill, care se află într-o cursă strânsă cu republicanul Jack Ciattarelli. El a participat, de asemenea, la un miting pentru candidata democrată la funcţia de guvernator al Virginiei, Abigail Spanberger, ocazii cu care a criticat politicile administraţiei Trump.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Obama avertizează în privinţa politicilor „haotice” ale lui Trump şi le cere democraţilor să riposteze

Articole2 Noi • 909 vizualizări
0 comentarii

Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potenţial atac asupra Nigeriei, din cauza uciderii creştinilor / Prezenţa militară a SUA în Africa de Vest a fost redusă anul trecut cu 1.000 de oameni

Articole2 Noi • 1.004 vizualizări
0 comentarii

JD Vance spune că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism

Articole1 Noi • 1.628 vizualizări
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.