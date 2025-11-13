BBC se confruntă cu o nouă acuzație de editare înșelătoare a unui discurs al lui Trump

BBC a fost acuzată că a realizat o editare înșelătoare a discursului lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021 cu doi ani înaintea secvenței din Panorama care a dus la demisia directorului general, transmite BBC.

Clipul a fost difuzat în emisiunea Newsnight în 2022, iar un invitat prezent în direct a contestat modul în care acesta fusese montat, a relatat Daily Telegraph.

Luni, BBC și-a cerut scuze pentru o „eroare de judecată” în legătură cu o parte editată a aceluiași discurs, care a fost difuzată anul trecut în Panorama.

Scandalul a dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness, precum și la o amenințare cu un proces din partea președintelui SUA.

Avocații lui Trump au trimis o scrisoare către BBC, afirmând că acesta va da în judecată instituția pentru daune de 1 miliard de dolari (759 milioane de lire sterline) dacă nu este emisă o retragere, o scuză și o compensație pentru difuzarea din Panorama.

Ca răspuns la articolul de joi din Telegraph, un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „BBC își menține cele mai înalte standarde editoriale. Această chestiune ne-a fost semnalată și o investigăm.”

În discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021, acesta a spus: „O să mergem spre Capitoliu și o să îi încurajăm pe senatorii și congresmenii noștri curajoși.”

Mai mult de 50 de minute mai târziu în discurs, el a spus: „Și luptăm. Luptăm ca dracu’.”

În programul Panorama, clipul îl prezintă spunând: „O să mergem spre Capitoliu… și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm ca dracu’.”

În emisiunea Newsnight, editarea este puțin diferită.

El este prezentat spunând: „O să mergem spre Capitoliu. Și o să-i încurajăm pe senatorii și congresmenii și congresmenele noastre curajoase. Și luptăm. Luptăm ca dracu’. Iar dacă nu lupți ca dracu’, nu vei mai avea o țară.”

Acest fragment era urmat de vocea prezentatoarei Kirsty Wark spunând „și au luptat”, peste imagini din revoltele de la Capitoliu.

Răspunzând clipului în cadrul aceleiași emisiuni, fostul șef de cabinet al Casei Albe, Mick Mulvaney — care a demisionat dintr-un post diplomatic și a devenit critic al lui Trump după ce a descris revoltele din 6 ianuarie drept o „tentativă de lovitură de stat” — a spus că videoclipul „a lipit împreună” părți din discursul lui Trump.

„Acea replică despre «luptăm și luptăm ca dracu’» este de fapt mult mai târziu în discurs, iar videoclipul vostru face să pară că aceste două lucruri sunt spuse consecutiv”, a spus el.

Telegraph a mai relatat că un avertizor de integritate (whistleblower) le-a spus că o discuție suplimentară din ziua următoare a fost de asemenea blocată.

Săptămâna trecută, un memoriu intern BBC scurs în presă afirma că Panorama i-a indus în eroare pe telespectatori prin lipirea a două părți din discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021, făcându-l să pară că acesta îi îndemna explicit pe oameni să atace Capitoliul, după înfrângerea sa electorală.

Documentarul a fost difuzat cu câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale din SUA din noiembrie 2024.

Vorbind pentru Fox News, Trump a spus că discursul său din 6 ianuarie 2021 a fost „ciopârțit”, iar modul în care a fost prezentat i-a „fraudat” pe telespectatori.