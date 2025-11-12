Nicușor Dan în mulțumește lui Trump pentru “cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român”

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit miercuri lui Donald Trump pentru “cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român”, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat săptămâna trecută că românii “sunt un popor grozav”.

“Vă mulțumesc @realDonaldTrump pentru cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român și pentru reafirmarea relației extrem de puternice dintre cele două națiuni. Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal.

În conferința de presă de astăzi, am subliniat cât de încrezător sunt că, prin dialog constant și cooperare strânsă, vom continua să consolidăm parteneriatul strategic româno-american, în spiritul valorilor noastre comune — libertate, democrație și securitate colectivă”, a scris Nicușor Dan, pe contul său X (fost Twitter).

Thank you @realDonaldTrump for the very kind and powerful words regarding the Romanian people and for reaffirming the tremendous strength of the relationship between our two nations. I look forward to thanking you personally. In my press conference today I stressed how confident… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 12, 2025



Într-o conferință de presă de la Casa Albă, unde l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat săptămâna trecută dacă numărul soldaților americani staționați în România va suferi modificări, în contextul în care s-au dezbătut informații cu privire la retragerea parțială a militarilor americani din unele baze NATO.

Mai întâi a răspuns Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Acesta a subliniat că forțele americane vor rămâne în România și că doar rotația acestora se va modifica. Și președintele Trump a întărit spusele lui Hegseth, spunând despre români că sunt „un popor grozav”. „Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim trupe. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a comentat Trump.