Nicușor Dan în mulțumește lui Trump pentru “cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român”
Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit miercuri lui Donald Trump pentru “cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român”, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat săptămâna trecută că românii “sunt un popor grozav”.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
“Vă mulțumesc @realDonaldTrump pentru cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român și pentru reafirmarea relației extrem de puternice dintre cele două națiuni. Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal.
În conferința de presă de astăzi, am subliniat cât de încrezător sunt că, prin dialog constant și cooperare strânsă, vom continua să consolidăm parteneriatul strategic româno-american, în spiritul valorilor noastre comune — libertate, democrație și securitate colectivă”, a scris Nicușor Dan, pe contul său X (fost Twitter).
Thank you @realDonaldTrump for the very kind and powerful words regarding the Romanian people and for reaffirming the tremendous strength of the relationship between our two nations. I look forward to thanking you personally.
In my press conference today I stressed how confident…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 12, 2025
Într-o conferință de presă de la Casa Albă, unde l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat săptămâna trecută dacă numărul soldaților americani staționați în România va suferi modificări, în contextul în care s-au dezbătut informații cu privire la retragerea parțială a militarilor americani din unele baze NATO.
Mai întâi a răspuns Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Acesta a subliniat că forțele americane vor rămâne în România și că doar rotația acestora se va modifica. Și președintele Trump a întărit spusele lui Hegseth, spunând despre români că sunt „un popor grozav”. „Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim trupe. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”, a comentat Trump.
După alte scurte comentarii privind faptul că trupele americane rămân staționate în România și că se fac modificări doar în privința rotației militarilor, Trump a revenit spunând că „relația cu România este una foarte bună”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Combaterea analfabetismului funcțional este inclusă în premieră în proiectul noii Strategii Naționale de Apărare a Țării. Care sunt „riscurile și vulnerabilitățile” declarate
DOCUMENT Noua strategie de apărare a lui Nicușor Dan, sub conceptul ”independența solidară”: O nouă etapă în dezvoltarea istorică a țării / România are argumente să se proiecteze drept principala putere a Europei de Sud-Est / Serviciile secrete să colecteze date despre cazurile de corupție
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.