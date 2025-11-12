„O poveste falsă”, acuză Casa Albă după ce democrații au publicat emailuri în care Epstein îl menționează pe Donald Trump

Casa Albă a acuzat miercuri opoziţia că fabrică o „poveste falsă” după ce parlamentari democraţi au difuzat un email din 2019 în care delincventul sexual Jeffrey Epstein afirmă că Donald Trup „ştia despre fete”, informează AFP, citată de Agerpres.

„Democraţii au lăsat să se scurgă emailuri în mod selectiv către media de stânga pentru a fabrica o poveste falsă, cu scopul de a-l murdări pe preşedintele Trump”, a reacţionat purtătoarea de cuvânt a executivului american Karoline Leavitt, într-un comunicat.

„Trump a declarat că el dorea ca eu să renunţ” la cardul de membru al Mar-a-Lago, reşedinţa din Florida a preşedintelui american, afirmă Jeffrey Epstein într-un email trimis celebrului jurnalist şi autor Michael Wolff, postat pe reţeaua X de parlamentari democraţi şi despre care New York Times şi CNN au informat primele.

Epstein precizează în acest email că nu a fost niciodată membru al Mar-a-Lago şi adaugă: „Desigur, el ştia despre fete”.

„Adevărul este acela că preşedintele Trump l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său în urmă cu decenii pentru că el se comporta rău cu angajaţii săi de sex feminin”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt.

Într-un alt email din 2011, delincventul sexual îi scrie se pare complicei sale Chislaine Maxwell că Donald Trump „a petrecut mai multe ore” la domiciliul său cu una dintre victimele sale.

În această declaraţie, Karoline Leavitt o identifică pe această victimă ca fiind Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie la vârsta de 41 de ani şi ale cărei memorii postume povestesc despre agresiunile suferite în timp ce era la discreţia lui Jeffrey Epstein, mort în închisoare în 2019.

Virginia Giuffre „a declarat de mai multe ori că preşedintele Trump nu a făcut nimic rău şi că el ‘nu putea fi mai amical’ în interacţiunile limitate pe care ei le-au avut”, a subliniat Karoline Leavitt.

Casa Albă a difuzat de asemenea o lungă listă cu articole ce ilustrează, potrivit ei, că Michael Wolff nu este fiabil şi că munca sa este „împănată cu erori şi aproximaţii”.

Preşedintele american a dezminţit mereu că ştia despre comportamentul infracţional al celui cu care a fost apropiat vreme de mulţi ani înainte de a se certa în anii 2000, afirmând că disputa lor a avut loc cu ani de zile înainte ca aceste infracţiuni să iasă la iveală.

Afacerea Epstein inflamează SUA după ce administraţia lui Donald Trump a anunţat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare în acest dosar.

Moartea sa prin sinucidere a alimentat nenumărate teorii ale complotului, conform cărora el ar fi fost asasinat pentru a împiedica implicarea unor personalităţi de prim plan în această afacere.

După ce promisese susţinătorilor săi în timpul campaniei prezidenţiale dezvăluiri răsunătoare, Donald Trump încearcă astăzi să stingă polemica, pe care el a calificat-o de mai multe ori drept o „farsă” pusă în scenă de opoziţia democrată.

Figură, la fel ca Jeffrey Epstein, a jet-set-ului new-yorkez (grup social de persoane bogate şi faimoase, care călătoresc mult pentru petrecerea timpului liber) în anii 1990-2000, Donald Trump a fost apropiat de finanţist până la mijlocul anilor 2000.