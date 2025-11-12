G4Media.ro
Democrații americani au dat publicității noi schimburi de emailuri ale lui Epstein…

Democrații americani au dat publicității noi schimburi de emailuri ale lui Epstein care îl menționează pe Trump / Într-un email, Epstein a afirmat că Trump „a petrecut ore întregi” cu una dintre victimele sale

Trei schimburi de e-mailuri ale lui Epstein au fost făcute publice astăzi de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, potrivit BBC si CNN. Democrații au informat că documentele au fost furnizate în această dimineață de moștenitorii lui Jeffrey Epstein și par să-l menționeze pe președintele american Donald Trump,  în corespondența pe care Epstein o purta cu asociata sa de lungă durată Ghislaine Maxwell și cu scriitorul Michael Wolff.

Un e-mail trimis de Epstein către Maxwell în aprilie 2011 susține că Trump „a petrecut ore întregi” cu una dintre victime, numindu-l pe președintele SUA „câinele care nu a lătrat”.

Într-un e-mail trimis lui Wolff în ianuarie 2019, Epstein susține că Trump „știa despre fete, pentru că i-a cerut lui Ghislaine să se oprească”.

Președintele SUA nu a comentat aceste e-mailuri recent publicate, dar a negat în mod constant orice faptă ilegală legată de Epstein. Trump a spus anterior că acuzațiile împotriva lui sunt o „farsă” orchestrată de Partidul Democrat.

Cei doi au fost prieteni timp de ani de zile, dar Trump spune că s-au certat la începutul anilor 2000, cu doi ani înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată.

Schimbul de e-mailuri între Epstein și Michael Wolff mai include și afirmații legate de campania electorală a lui Trump din 2016

Un schimb de e-mailuri recent publicat de democrații din Camera Reprezentanților este presupusa corespondență între Epstein și autorul Michael Wolff, care a scris patru cărți despre Donald Trump și l-a intervievat pe Epstein.

„Am auzit că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump în seara asta despre relația lui cu tine – fie în direct, fie în conferința de presă de după”, ar fi spus Wolff într-un e-mail adresat lui Epstein, datat 15 decembrie 2015, la șase luni după ce Trump și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2016 din SUA. Epstein i-a răspuns lui Wolff: „Dacă ar fi să-i pregătim un răspuns, care crezi că ar trebui să fie acesta?” „Cred că ar trebui să-l lași să se spânzure singur”, a scris Wolff a doua zi. „Dacă spune că nu a fost în avion sau la casă, atunci asta îți oferă un avantaj valoros din punct de vedere politic și al relațiilor publice. Îl poți spânzura într-un mod care să-ți aducă un beneficiu pozitiv sau, dacă pare că ar putea câștiga, ai putea să-l salvezi, generând o datorie. Desigur, este posibil ca, atunci când va fi întrebat, să spună că Jeffrey este un tip grozav, că a fost tratat nedrept și că este victima corectitudinii politice, care va fi interzisă în regimul Trump.”

La acea vreme, Epstein pledase deja vinovat pentru infracțiuni sexuale în Florida, ca parte a unei înțelegeri cu procurorii.

Într-un e-mail din 31 ianuarie 2019, Epstein neagă afirmațiile președintelui SUA că l-ar fi alungat din Mar-a-Lago, proprietatea lui Trump din Florida. „Trump mi-a cerut să demisionez, niciun membru nu a făcut asta vreodată”, i-a spus Epstein lui Wolff. „Desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze”, a adăugat el, făcând aparent referire la fosta iubită a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani pentru că-i furniza fete lui Epstein.

Trump a declarat la începutul acestui an că s-a certat cu Epstein după ce acesta „a furat” tinere care lucrau la clubul său de pe plaja Mar-a-Lago.

