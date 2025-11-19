G4Media.ro
Ordonanța de Urgență privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei…

Ilie Bolojan prima ședință de Guvern
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ordonanța de Urgență privind implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern de joi

OUG privind proiectele pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) va fi supus aprobării în ședința de Guvern de joi.

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite şi negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanţare SAFE, precum şi documentaţia de susţinere, cererile de asistenţă financiară însoţite de planurile de investiţii, la termenele prevăzute”, se arată în propunerea de act normativ.

Potrivit textului, în vederea accesării şi implementării instrumentului de finanţare SAFE, se formează un Grup de lucru interinstituţional, condus de şeful Cancelariei prim-ministrului.

Proiectul de act normativ mai prevede că şeful Cancelariei prim-ministrului stabileşte, prin ordin, cerinţele de cooperare aferente fiecărui proiect, în acord cu prevederile Instrumentului SAFE, luând în considerare cerinţele operaţionale sau similare.

„În aplicarea Instrumentului SAFE, se împuternicesc Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente, respectiv celelalte autorităţi publice, să efectueze achiziţii în comun cu alte state, potrivit reglementărilor specifice statului membru/organizaţiei internaţionale care derulează achiziţia în comun”, se menţionează în document.

