Ilie Bolojan s-a întâlnit pentru a doua oară în două săptămâni cu reprezentanți ai producătorului german de armament Rheinmetall / Compania va furniza armatei echipamente militare de ultimă generație finanțate prin programul SAFE
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, 12 noiembrie, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, și cu reprezentanți ai conducerii companiei.
Urmare a discuțiilor din ultimele săptămâni, Guvernul și Compania Rheinmetal au ajuns la o înțelegere de cooperare industrială și de furnizare echipamente militare, care răspunde unor nevoi imediate ale României.
Acestea au în vedere dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generație care vor fi finanțate din programul SAFE, precum și susținerea investițiilor străine în dezvoltarea industrială din România.
Integrarea companiilor existente și atragerea de noi companii în domenii industriale importante, cum este cel al apărării, sunt două obiective ale cooperării cu Rheinmetal, una din cele mai mari companii de produse militare din lume.
În zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, astfel încât posibila cooperare să fie aprobată de Consiliul Suprem de Aparare Țarii în prima ședință din noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE.
Pe 3 noiembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, și CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall.
Compania din orașul Victoria, județul Brașov, va produce pulbere propulsivă și propulsori modulari.
Contractul a fost semnat de directorul general S.C. Pirochim Victoria, Ioan Bîrsan, și de reprezentantul Rheinmetall AG, Roman Köhne.
