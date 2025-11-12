Care sunt noile fabrici ale Rheinmetall în Europa de Est și cât vor costa? Unde este amplasta fabrica din România și ce produce

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania germană de apărare Rheinmetall își extinde prezența în Europa de Est prin deschiderea de noi capacități de producție pentru muniție, vehicule blindate și componente pentru sisteme de apărare aeriană, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bulgaria

În Bulgaria, Rheinmetall intenționează să construiască două noi fabrici – una pentru obuze de artilerie de 155 mm și cealaltă pentru praf de pușcă. Investiția totală a companiei în Bulgaria se va ridica la câteva sute de milioane de euro. Se așteaptă ca ambele fabrici să fie operaționale în termen de doi ani de la începerea lucrărilor de construcție. Fabrica de praf de pușcă va putea aproviziona atât Rheinmetall, cât și industria locală de apărare.

România

În România, Rheinmetall deține 72,5% din acțiunile Rheinmetall Automecanica SRL (RAM) din Mediaș. Fabrica este specializată în producția de camioane militare, transportoare blindate și sisteme de apărare aeriană, precum și în repararea echipamentelor pentru forțele armate române.

RAM a început, de asemenea, să își extindă capacitățile de service prin înființarea unui centru de service la Satu Mare. Ca parte a creșterii sale strategice, această activitate va fi extinsă în continuare printr-un centru de competență la Mediaș.

RAM implementează o strategie de dezvoltare în două etape: mai întâi, compania investește în îndeplinirea comenzilor de apărare, iar ulterior în producția de vehicule tactice, un centru de competență în sudură și întreținere.

În afară de asta, România intenționează să construiască o fabrică pentru producția de praf de pușcă pentru muniție de artilerie, care va oferi o capacitate pentru zeci de mii de proiectile.

Lituania

În noiembrie 2024, Rheinmetall și guvernul lituanian au semnat un acord pentru construirea unei fabrici moderne pentru producția de proiectile de artilerie de 155 mm în orașul Baisogala.

Un complex de producție cu linii de producție de proiectile și module de încărcare este în construcție pe o suprafață de 340 de hectare.

Producția este planificată să înceapă la mijlocul anului 2026, cu o capacitate de zeci de mii de proiectile pe an. Investițiile directe în proiect se ridică la 180 de milioane de euro, ceea ce va crea aproximativ 150 de locuri de muncă și va implica afacerile locale în lanțul de aprovizionare.

„Acest proiect este rezultatul unei înțelegeri comune a importanței lanțurilor scurte de aprovizionare și a parteneriatului dintre Lituania și Germania”, a declarat prim-ministrul lituanian, Ingrida Šimonyte.

Armin Papperger, CEO al grupului german de apărare Rheinmetall, a subliniat că parteneriatul pe termen lung cu Lituania „confirmă rolul companiei ca unul dintre pilonii cheie ai securității internaționale”.

Letonia

În octombrie 2025, Rheinmetall a semnat un memorandum cu guvernul leton pentru a înființa o societate mixtă pentru producție de obuze de artilerie de 155 mm. Fabrica va fi construită în parteneriat cu Corporația Letonă de Apărare (51% Rheinmetall și 49% statul leton). Construcția este programată să înceapă în primăvara anului 2026, cu punerea în funcțiune aproximativ un an mai târziu. Investiția totală se va ridica la 275 de milioane de euro, fabrica va crea cel puțin 150 de locuri de muncă și va putea produce zeci de mii de obuze pe an.

Ucraina

Pe 11 august 2025, Armin Papperger a anunțat că firma a semnat primul său contract cu Ucraina pentru producția de muniție, dar proiectul nu progresează atât de repede pe cât și-ar fi dorit.

Potrivit acestuia, întârzierile nu au fost cauzate de Rheinmetall, ci de nivelul ridicat de birocrație din Ucraina.

Pappenger a menționat că și construcția fabricii ucrainene a început aproape simultan cu un proiect similar din Germania, care a fost deja finalizat, în timp ce cel ucrainean nu a fost încă finalizat.

Rheinmetall continuă, de asemenea, să livreze arme și muniții Ucrainei. În august, compania a deschis cea mai mare fabrică de obuze de artilerie din Europa, la Unterluß.

Inaugurarea fabricii a fost amânată puțin: testele au început în al doilea trimestru al anului 2025, iar capacitatea maximă este așteptată în 2027.

Sursa: ECONOMIC.BG / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu