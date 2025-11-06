Moşteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre oportunităţile de cooperare în domeniul industriei militare
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut joi o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Hvozdiar, în marja NATO – Industry Forum de la Bucureşti, transmite Agerpres.
Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naţionale, întrevederea a reprezentat o bună ocazie pentru aprofundarea subiectelor de interes comun din domeniul apărării şi perspectivele cooperării bilaterale.
„Au avut loc convorbiri cu privire la contextul evoluţiilor de securitate regionale, sprijinul pentru Ucraina şi consolidarea posturii NATO de apărare şi descurajare pe Flancul Estic. Punctul central al discuţiei a fost reprezentat de oportunităţile de cooperare dintre cele două state în domeniul industriei de apărare”, se arată în comunicat.
Ministrul Moşteanu a subliniat deschiderea comunităţii statelor membre europene, inclusiv a României, pentru implicarea Ucrainei în proiectele şi iniţiativele europene din domeniul apărării. Au fost evidenţiate, totodată, principalele progrese înregistrate de ţara noastră pentru implementarea regulamentului Security Action for Europe (SAFE) în direcţia valorificării industriei naţionale de apărare, în contextul în care şi Ucraina este eligibilă pentru participarea, alături de statele membre, la achiziţii comune sprijinite de acest instrument financiar european.
„Eforturile noastre comune la nivel european ar trebui să se bazeze inclusiv pe lecţiile învăţate de la Ucraina, mai ales cu privire la importanţa creării unor ecosisteme inovatoare de drone şi anti-drone. Suntem interesaţi să explorăm întregul potenţial al inovării în domeniul apărării, inclusiv prin valorificarea soluţiilor ucrainene”, a declarat Ionuţ Moşteanu, citat în comunicat.
