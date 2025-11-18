G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Olăroiu şi Emiratele Arabe nu mai ajung la Cupa Mondială / Golul…

Foto: Cosmin Olăroiu / Facebook

Olăroiu şi Emiratele Arabe nu mai ajung la Cupa Mondială / Golul calificării pentru Irak a fost marcat în minutul 90+17

Sportz18 Noi 0 comentarii

Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului, în finala barajului asiatic de calificare pentru Cupa Mondială 2026, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După egalul (1-1) de pe teren propriu, în meciul tur, echipa Emiratelor Arabe Unite a disputat returul barajului asiatic la Basra, în Irak. Caio Lucas a deschis scorul pentru formaţia lui Olăroiu, în minutul 52. Mohanad Ali a egalat pentru gazde, în minutul 58, iar oaspeţii au pierdut doi jucători importanţi, accidentaţi, pe Bruno Oliveira (min. 79) şi pe Nicolas Gimenez (min. 87).

Arbitrul japonez Yusuke Araki a acordat zece minute de prelungire, iar în minutul 90+13, la un corner, Yahia Nader a comis henţ în careul oaspeţilor.

După verificarea VAR s-a acordat penalti, pe care Amir Al-Ammari l-a transformat în minutul 90+17, învingându-l pe portarul Khalid Eisa şi semnând calificarea echipei sale în barajul intercontinental pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Irak – Emiratele Arabe Unite s-a încheiat 2-1, iar fornaţia lui Olăroiu rămâne acasă la această ediţie a Cupei Mondiale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.