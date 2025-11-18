FOTO Monetăria Regală Britanică îl omagiază pe Freddie Mercury cu o monedă, la 40 de ani de la concertul său celebru de la Live Aid

Monetăria Regală Britanică îl omagiază pe Freddie Mercury cu un nou model de monedă care marchează 40 de ani de la concertul său celebru de la Live Aid, scrie Associated Press.

Moneda prezintă imaginea solistului Queen, cu capul dat pe spate și ținând microfonul în timpul concertului. Un portativ muzicală care înconjoară marginea monedei reprezintă gama sa vocală de patru octave.

Prima monedă a fost bătută de sora lui Mercury, Kashmira Bulsara, la Monetăria Regală din Țara Galilor săptămâna trecută.

„Deoarece Freddie a murit tânăr, nu a avut șansa de a primi o medalie regală pentru talentul său în lumea muzicii. Așadar, este minunat și foarte potrivit să avem o monedă regală în acest fel”, a spus ea.

„Moneda surprinde perfect pasiunea și bucuria pe care le-a adus milioanelor de oameni prin muzica sa”, a adăugat ea. „Cred că designul este foarte impresionant și au reușit să surprindă cea mai celebră poză a lui Freddie, care este atât de ușor de recunoscut în întreaga lume.”

Directoarea departamentului de monede comemorative al Monetăriei Regale, Rebecca Morgan, a declarat că momentul este perfect pentru ca Mercury să fie omagiat cu propria sa monedă. Ea a spus că fanii au „cerut-o” și că „acesta pare a fi anul potrivit pentru a o face”, deoarece se împlinesc 40 de ani de când el a captivat publicul la concertul Live Aid din 1985, considerat de mulți drept cel mai mare concert live din toate timpurile.

Anul acesta marchează și a 40-a aniversare a albumului solo de studio al lui Mercury, „Mr Bad Guy”.

Mercury a murit la vârsta de 45 de ani în 1991, la doar o zi după ce a anunțat public că era seropozitiv.

Royal Mint a emis monede speciale pentru a celebra alte legende ale muzicii, printre care David Bowie, George Michael, Shirley Bassey și Paul McCartney.

Monedele au fost puse în vânzare marți pe site-ul Royal Mint. Prețurile pornesc de la 18,50 lire sterline pentru o versiune necirculată cu valoarea nominală de 5 lire sterline. O monedă de aur de 2 uncii costă 9.350 de lire sterline.

Royal Mint a declarat că va dona o ediție specială de aur a monedei către Mercury Phoenix Trust, o organizație caritabilă înființată în memoria cântărețului, care donează fonduri persoanelor care trăiesc cu SIDA și HIV.