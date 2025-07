Bob Geldof, organizatorul Live Aid, i-a spus lui Freddie Mercury „să nu facă pe deșteptul” înainte de concertul din 1985 / „Cântă doar hiturile, ai 17 minute la dispoziție”

Concertul lui Freddie Mercury cu Queen la Live Aid în 1985 este adesea considerat ca fiind încununarea gloriei unuia dintre cei mai mari showmani pe care i-a văzut vreodată lumea, scrie The Guardian.

Totuși, înainte de a urca pe scenă, el a avut nevoie de câteva instrucțiuni foarte clare din partea lui Bob Geldof, organizatorul festivalului. „Nu te da deștept”, i-a spus solistul trupei Boomtown Rats, potrivit colegilor săi din Queen, Roger Taylor și Brian May. „Cântă doar hiturile – ai 17 minute la dispoziție.”

La douăzeci de ani după Live Aid, prestația Queen, compusă din șase piese, a fost votată cel mai bun concert rock din lume.

În timpul show-ului, Mercury a făcut 72.000 de oameni să aplaude în cor. Într-un interviu pentru Radio Times, Taylor, bateristul trupei, a spus: „În timpul piesei Radio Ga Ga, părea că întregul stadion era în cor. Dar apoi m-am uitat în sus în timpul piesei We Are the Champions, iar mulțimea arăta ca un câmp întreg de grâu care se leagăna.”

Este posibil ca spectacolul să nu fi avut loc niciodată dacă nu ar fi fost puterea de convingere a lui May, chitaristul principal al trupei Queen. „Nu eram în turneu și nu cântam, iar ideea de a avea 50 de trupe pe același afiș părea o nebunie”, a spus May.

„I-am spus lui Freddie: «Dacă ne trezim a doua zi după concertul Live Aid și nu am fost acolo, vom fi foarte triști». El a răspuns: «La naiba, o să o facem»”.

El a adăugat: „A fost unul dintre puținele momente din viața oricui în care știi că faci ceva din motive întemeiate”.

Cântărețul nu a fost singurul care nu a fost imediat convins că Queen ar trebui să cânte în acea zi. Și Geldof era reticent.

Într-un interviu acordat revistei Mojo la începutul acestei luni, promotorul Harvey Goldsmith a spus că el și Geldof lucrau împreună la alcătuirea programului. „Fiind producător, înțelegeam cum funcționează sloturile și cine mergea unde. Mă ocupam și de partea tehnică: aveam două spectacole, Londra și Philadelphia, și trebuia să respectăm strict programul din cauza satelitului. M-am gândit la asta și am spus că pentru slotul de după-amiază târzie, Queen ar fi perfect. Bob a spus: „Nu, au atins apogeul. Nu cred că ar trebui să cânte!” I-am spus lui Bob că eu chiar cred că ar fi perfecți pentru slotul de la 5.30, 6 – cunoscându-l pe Freddie așa cum îl cunoșteam, știam că vor face un spectacol pe cinste.”