EXCLUSIV Gab Pavolux, firmă deținută formal de un fotomodel din Dubai cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a obținut contracte de milioane de euro pentru servicii de catering în școli de stat

Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe județe, arată mai multe surse deschise consultate de G4Media. Cel mai recent, societatea a parafat o înțelegere similară, de aproape 7 milioane de lei, cu Primăria Sectorului 6.

La finalul anului 2023, G4Media a dezvăluit faptul că această societate era controlată de persoane cu legături cu Sorina Stan-Docuz, o apropiată a premierului PSD Marcel Ciolacu. La acel moment, beneficiind de sprijinul unui om de afaceri care finanțase anterior PSD, Gab Pavolux a fost pe punctul de a câștiga un contract de catering în valoare de 27,2 milioane de euro atribuit de Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță, primul soț al Sorinei Stan-Docuz. După articolul G4Media, firma și-a retras oferta, iar afacerea a intrat în vizorul DNA.

Gab Pavolux a fost înființată de un unchi al Sorinei Stan-Docuz și înainte de a prinde contractele de catering avusese cifre de afaceri zero lei opt ani la rând, fiind preluată de un fotomodel din Dubai, soțul unei prietene a Sorinei Stan-Docuz. În paralel cu obiectul de activitate, Gab Pavolux a achiziționat apartamente în Giurgiu, Popești-Leordeni și Voluntari.

Sorina Stan-Docuz nu a răspuns întrebărilor G4Media.ro până la ora publicării acestui articol.

Una dintre societățile care s-au impus pe piață în ultima perioadă pentru a oferi servicii de catering elevilor din școlile de stat în cadrul unor programe precum „Masă sănătoasă” sau „Școală după școală” este Gab Pavolux SRL, firmă despre care G4Media a dezvăluit, așa cum am menționat anterior, că este deținută de persoane cu legături cu Sorina Stan-Docuz, o apropiată a premierului și președintelui PSD de la acel moment, Marcel Ciolacu.

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) indică faptul că primele contracte de acest gen au fost atribuite acestei societăți în mai 2024, an în care Gab Pavolux a încasat din astfel de înțelegeri aproape 1,1 milioane lei, fără TVA. Autorități contractante au fost școli din București și primării rurale din Argeș, Teleorman, Dâmbovița.

În 2025, în SEAP figurează contracte ale acestei firme în valoare de aproape 2,35 milioane lei, fără TVA, aproape toate semnate cu unități de învățământ din Capitală. Toate acestea au fost fost atribuite direct.

De luna trecută datează și primul contract prins de Gab Pavolux în urma unei licitații în cadrul unui acord-cadru: aproape 7 milioane de lei, fără TVA, din partea Primăriei Sectorului 6.

Pe de altă parte, în baza unei prevederi legale care le permite aceste lucru, foarte multe unități de învățământ sau primării organizează proceduri de atribuire a unor contracte pentru servicii de catering în afara SEAP, anunțurile de intenție, precum și câștigătorii fiind postați doar pe site-urile acestor instituții. În cazul Gab Pavolux, semnarea unor contracte în asemenea condiții apar încă din 2023 pe site-ul Primăriei Sectorului 3: aici pentru 92.504,59 lei și aici pentru 1,2 milioane lei și au continuat în 2024 la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din București – 277.200 lei sau Primăria Pantelimon – 1,9 milioane lei.

Datele Ministerului de Finanțe indică faptul că, în anul 2023, Gab Pavolux a avut o cifră de afaceri de 5,6 milioane de lei și un profit net de 2,3 milioane lei, iar în 2024 – cifră de afaceri de 14,7 milioane lei și profit net de 3,3 milioane lei.

Explozia de după 1 ianuarie 2023 în afaceri a Gab Pavolux a venit după cifre de afaceri zero în perioada 2014-2021 și de 100.000 de lei în 2022 și a coincis cu preluarea firmei de la fondatorul Gabi Slămnoiu de către Andrei Andrei, un fotomodel de origine română din Dubai, căsătorit cu buzoianca Flory Nicolaescu. Aceasta din urmă este o prietenă veche a Sorinei Stan-Docuz, ultima fiind nepoata lui Slămnoiu. De menționat că, la un moment dat, Slămnoiu a fost asociat în altă firmă cu Cristina Elena Arghir, sora Sorinei Stan-Docuz.

G4Media a dezvăluit, la finalul anului 2023, cum Gab Pavolux a fost pe punctul de a prinde un contract de servicii de catering pentru elevi, procedură organizată de Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță, primul soț al Sorinei Stan-Docuz. Pentru a îndeplini unul dintre criteriile de admitere a ofertei (capacitatea financiară), în condițiile în care suma estimată pentru acest contract era foarte mare, iar istoricul financiar al Gab Pavolux era plin de zerouri, societatea a avut un terț suținător – exclusiv pentru această etapă, fără a lua parte la eventualul contract. Este vorba de firma Bedamiro Holding Parcari Construct SRL, despre care nu existau legături transparente cu fotomodelul din Dubai pe nume Andrei Andrei, dar care, după cum au arătat trecutul și, apoi, evenimente viitoare, era conectată la PSD, Marcel Ciolacu și familia acestuia.

Bedamiro îi aparține omului de afaceri Mihai Rotaru, om de afaceri care a împrumutat PSD cu bani în 2020 și 2024 în mandatele de președinte PSD al lui Marcel Ciolacu. Tot în 2024, Rotaru a vândut unei firme din Buzău la care unic asociat este soția lui Ciolacu un apartament în București.

După 2020, în mandatele PSD de la guvernare, firmele de construcții ale lui Rotaru au prins contracte uriașe atribuite de instituții publice controlate de social-democrați.

După ce G4Media a arătat legături multiple între Gab Pavolux și Sorina Stan-Docuz, firma și-a retras oferta de la licitația Primăriei Sectorului 3, și-a închis site-ul și contul de Facebook, iar DNA a demarat o anchetă, la mijloc fiind și închirierea, în condiții neclare, către această firmă, de către o școală din același sector, a unui spațiu proaspăt renovat – restaurant și bucătărie.

Conform informațiilor G4Media, pe lângă activitatea curentă, Gab Pavolux a investit în imobiliare – datele contabile raportate la Ministerul de Finanțe la secțiunea „Active imobilizate” în 2024 indicând aproape 2 milioane de lei. Informații oficiale intrate în posesia G4Media arată că societatea deține un apartament de 83,6 metri pătrați în Popești Leordeni, localitate unde locuiesc și mai mulți membri ai familiei Sorinei Stan-Docuz, unul de 77 metri pătrați în Voluntari și unul de 80 de metri pătrați în municipiul Giurgiu.

Gab Pavolux este cea de-a treia afacere conectată la bani publici, documentată de G4Media, în care există indicii de control prin interpuși din partea apropiatei fostului premier. Prima a fost Look Outdoor SRL, societate de panotaj cu un traseu asemănător cu al Gab Pavolux: fondată în Buzăul natal al Sorinei Stan-Docuz, activitate modică, a fost preluată de fotomodelul Roxana Ilie, una dintre cele mai bune prietene ale acesteia. La scurt timp, Look Outdoor a prins contracte de milioane de lei pentru publicitate outdoor din partea PSD-ului condus de Marcel Ciolacu, formațiunea decontându-și apoi banii de la bugetul de stat. La acel moment, pe baza unor asemenea contracte, Look Outdoor, la care Sorina Stan-Docuz figura drept director, și-a crescut cifra de afaceri de 835 de ori.

A doua a fost Best Digital Kit SRL, societate preluată de un personaj implicat în afacerea Gab Pavolux, căsătorit cu Geanina Puianu, verișoară a lui Flory Nicolaescu. La scurt timp, firmei i-a fost atribuit de către societatea Construcții Erbașu, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire în renovare a Universității București situată în centrul Capitalei. Erbașu renovează imobilul în baza unui contract în valoare de 317 milioane de lei atribuit de Compania Națională de Investiții, o firmă de stat din subordinea Ministerului Dezvoltării. O sursă din piață a declarat în 2024, pentru G4Media, că „Toată lumea din breaslă știe că mesh-urile sunt afacerea Sorinei Stan-Docuz”. Prețul cerut de Best Digital Kit pentru închirierea celor două mesh-uri, pentru o lună, era la acel moment de 91.000 de euro, fără TVA, Erbașu urmând să încaseze de la firma de outdoor 25% din sumele încasate din vânzarea de spațiu publicitar pe cele două mesh-uri, dar nu mai puțin de 200.000 de euro pe an (fără TVA) – minimum 16.666 euro lunar.