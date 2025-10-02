Iurie Ciocan, șeful filialei PSD din Republica Moldova, îi ia apărarea lui Vasile Costiuc, liderul partidului susținut de AUR care a intrat surprinzător în Parlamentul Moldovei după o campanie pe Tiktok similară cu a lui Călin Georgescu / Cine e Iurie Ciocan

Iurie Ciocan, șeful filialei PSD din Republica Moldova, i-a luat joi apărarea lui Vasile Costiuc, liderul partidului PPDA susținut de AUR care a intrat surprinzător în Parlamentul Moldovei după o campanie pe Tiktok similară cu a lui Călin Georgescu. Într-o postare pe canalul său Telegram, Iurie Ciocan a scris: ”Dragi autorități, dacă PPDA condus de Vasile Costiuc nu trecea pragul electoral, tot așa vă interesa cine din alte state dar și din statul român l-au susținut în campanie? (…) Nu mai umblați cu mânele murdare la voință poporului”.

Iurie Ciocan a preluat șefia PSD filiala Republica Moldova în iulie 2022, când Marcel Ciolacu era președintele PSD. El a candidat la alegerile parlamentare din România din 2024 pe listele PSD Diaspora, dar nu a prins un loc de deputat.

Reamintim că Vasile Costiuc, susținut puternic de AUR și George Simion, a beneficiat de o campanie furibundă de promovare pe rețelele sociale, dar a declarat zero lei cheltuiți în campania electorală, exact cum a făcut candidatul pro-rus Călin Georgescu.

Dar think-tank-ul Expert Forum a identificat încă din august că o rețea coordonată de conturi de TikTok a contribuit în ultimele luni la promovarea lui Vasile Costiuc după modelul Georgescu în România. Doar timp de o săptămână au putut fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind hashtag-ul #vasilecostiuc, după cum arată Ziarul de Gardă.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia, după cum a arătat G4Media în luna mai 2025. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007. Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.

Iurie Ciocan, actualul șef al filialei PSD în Republica Moldova, a fost președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Republica Moldova.

Din această poziție, din poziția sa de șef al CEC – autoritate care organizează alegeri și supraveghează finanțarea partidelor politice – Ciocan purta discuții private cu politicianul Igor Dodon, finanțat de Rusia, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și deputat în acea perioadă, după cum a dezvăluit Rise Moldova.

În unul dintre mesaje, Ciocan l-a întrebat pe Dodon dacă îl primește „pe lista de candidați la parlamentare”. Mesajele sunt din aplicația criptată a telefonul BlackBerry, care a aparținut fostului președinte Igor Dodon și pe care l-a folosit până în 2017. Dodon avea numele de utilizator „Kremlinovici”.

În 2013, Iurie Ciocan a ajuns în vizorul Comisiei Naţionale de Integritate (CNI), care a sesizat Procuratura Generală pe motiv că acesta a ascuns o parte din avere: un automobil, câteva imobile aflate în construcţie pe care le-ar fi deţinut în ţară, o casă în România, dar şi cotele-părţi de la mai multe societăţi comerciale pe care le deţinea împreună cu soţia, scrie Ziarul de Gardă.

Atunci presa titra că oficialul risca până la un an de închisoare sau o amendă de 12 mii de lei. În scurt timp, cazul a fost însă clasat. „Am mers cu toate actele le CNI şi la Procuratură. Procuratura a emis o încheiere de neîncepere a urmăririi penale, pentru că faptele nu s-au confirmat. În realitate, bunurile din România care mi-au fost atribuite, au alţi proprietari”, a precizat Iurie Ciocan.

Tot în 2013, Iurie Ciocan a ajuns în vizorul opiniei publice după ce în presă au apărut mai multe înregistrări audio ale convorbirilor pe care Nicolae Vicol, fost şef al Fiscului, le-a purtat cu demnitari de rang înalt. În una dintre aceste discuţii, Ciocan încerca să se asigure de faptul că toate controalele de la compania de mezeluri „Basarabia Nord” nu depăşesc norma legală. „Am fost invitat la Procuratură, am dat depoziţii. Ştiu că şi Vicol a dat depoziţii. Cunosc proprietarii de la „Basarabia Nord” şi i-am spus lui Vicol despre controlul despre care m-au informat prietenii mei”, a mai spus ex-preşedintele CEC.

Iurie Ciocan controlează Privesc.eu, un site de streaming video.

Postarea integrală a lui Iurie Ciocan pe canalul său de Telegram:

Am și eu o întrebare.

Dragi autorități, dacă PPDA condus de Vasile Costiuc nu trecea pragul electoral, tot așa vă interesa cine din alte state dar și din statul român l-au susținut în campanie?

Eu zic că l-a susținut doamna Comisar Kaja Kallas, doamna Comisar Marta Kos, doamna președinte al CE Ursula von der Leyen, domnul Președinte al Consiliul European, Antonio Costa, doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, domnul Președinte al României Nicușor Dan, domnul Emmanuel Macron, Președinte al Franței , domnul Volodymir Zelenschi, președintele Ucrainei, domnul Prim Ministru al Germaniei Friedrich Merz, domnul Prim Ministru al Poloniei Donald Tusk, domnul Sorin Grindeanu președintele Parlamentul României, domnul Prim Ministru al României Ilie Bolojan și alți înalți oficiali ai Uniunii Europe și lideri ai statelor membre UE și nu doar.

Toți acești lideri ne-au îndemnat să votam partide pro-europene. Ba chiar au zis: partide pro-europene veritabile. Nimeni din ei nu a zis să votăm un anume partid de o anumită culoare, condus de o anumită persoană. Toți ei ne-au rugat frumos, sub frica războiului, să votam partide pro-europene.

88679 de cetățeni ai republici au votat așa cum i-au îndemnat liderii europeni, dar mai ales liderii din România. Au votat partidul PPDA, lider Vasile Costiuc, partid veritabil pro-românesc și pro-european.

Ce mai vreți de la ei?

Nu mai umblați cu mânele murdare la voință poporului.