Foto: Tiberiu Barstan / FB

Partidul extremist AUR l-a ales șeful organizației județene Hunedoara pe deputatul Tiberiu Barstan, participant la asaltul asupra Biroului Electoral Central din martie. El și-a trecut în CV doar un liceu auto

Filiala județeană Hunedoara a partidului extremist AUR l-a ales duminică pe deputatul Tiberiu Barstan în funcția de președinte al organizației județene, potrivit unui comunicat al partidului. Barstan s-a remarcat în martie acest an, când a participat la asaltul violent asupra Biroului Electoral Central după ce instituția a invalidat candidatura la prezidențiale a candidatului cu discurs pro-legionar Călin Georgescu.

Deputatul AUR a fost și audiat la parchet după altercațiile de la Biroul Electoral Central.

Întrebat atunci la Antena 3 în ce calitate s-a aflat la protest, el a spus că în calitate de cetăţean român. ”Am fost, nu vă pot da detalii mai multe, avem Biroul nostru de presă, o să vină să vă dea toate informaţiile de care aveţi nevoie”, a spus deputatul AUR.

Întrebat în calitate a fost la protest, Barstan a spus: În calitate de cetăţean român, simplu. Nu am instigat pe nimeni, am fost prezent doar ca cetăţean”, a mai declarat parlamentarul.

Tiberiu Barstan nu și-a postat nici un CV pe site-ul Camerei Deputaților, dar presa locală a scris că politicianul AUR a terminat un liceu auto și nu și-a luat bacalaureatul. Publicația Zi de Zi a scris că, potrivit unui CV din perioada în care a fost consilier local în Hunedoara, Barstan și-a trecut la educație doar cu o diplomă de absolvire a unui liceu tehnic auto.

Deputatul Tiberiu Barstan a fost ales președinte al organizației județene AUR Hunedoara cu 555 de voturi pentru și 14 împotrivă. La vot a fost și George Simion, președintele AUR.

El a anunțat că obiectivul principal al filialei este câștigarea a minimum 20 de primării, a președinției Consiliului Județean Hunedoara și menținerea filialei în Top 3 național.

2 comentarii

  1. Nici votanții acestui partid nu sunt departe. Tot cu asta se laudă și ei.

  2. Tot este un luctu bun ca are macar bacacalaureatul! (Sic!) Spre deosebire de alte spartide unde minimul este 2!

    PS. Asta nu inseamna ca-l si duce mintea la ceva!

