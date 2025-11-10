Partidul extremist AUR l-a ales șeful organizației județene Hunedoara pe deputatul Tiberiu Barstan, participant la asaltul asupra Biroului Electoral Central din martie. El și-a trecut în CV doar un liceu auto

Filiala județeană Hunedoara a partidului extremist AUR l-a ales duminică pe deputatul Tiberiu Barstan în funcția de președinte al organizației județene, potrivit unui comunicat al partidului. Barstan s-a remarcat în martie acest an, când a participat la asaltul violent asupra Biroului Electoral Central după ce instituția a invalidat candidatura la prezidențiale a candidatului cu discurs pro-legionar Călin Georgescu.

Deputatul AUR a fost și audiat la parchet după altercațiile de la Biroul Electoral Central.

Întrebat atunci la Antena 3 în ce calitate s-a aflat la protest, el a spus că în calitate de cetăţean român. ”Am fost, nu vă pot da detalii mai multe, avem Biroul nostru de presă, o să vină să vă dea toate informaţiile de care aveţi nevoie”, a spus deputatul AUR.

Tiberiu Barstan nu și-a postat nici un CV pe site-ul Camerei Deputaților, dar presa locală a scris că politicianul AUR a terminat un liceu auto și nu și-a luat bacalaureatul. Publicația Zi de Zi a scris că, potrivit unui CV din perioada în care a fost consilier local în Hunedoara, Barstan și-a trecut la educație doar cu o diplomă de absolvire a unui liceu tehnic auto.

Deputatul Tiberiu Barstan a fost ales președinte al organizației județene AUR Hunedoara cu 555 de voturi pentru și 14 împotrivă. La vot a fost și George Simion, președintele AUR.

El a anunțat că obiectivul principal al filialei este câștigarea a minimum 20 de primării, a președinției Consiliului Județean Hunedoara și menținerea filialei în Top 3 național.