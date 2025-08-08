Republica Moldova, câmp de testare pentru noile rețele de influență AUR: rețeaua de site-uri care preia propaganda partidului extremist

Analiză realiză de think-tank-ul Watchdog.md, semnată de Rodica Pîrgari:

Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin decisiv, care va contura direcția de dezvoltare a țării. În acest context, ingerințele externe nu mai vin exclusiv dinspre Est, din Federația Rusă. Acestea se manifestă tot mai vizibil și dinspre Vest, în special din partea unor partide extremiste din România.

Scopul acestor intervenții este clar: subminarea parcursului european al Republicii Moldova prin promovarea unor forțe politice pro-ruse.

Un exemplu relevant este partidul AUR din România, care pare să-și fi extins activitatea și retorica în spațiul moldovenesc. În ajunul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, implicarea AUR în politica din Republica Moldova s-a făcut simțită într-un mod agresiv, prin crearea unei rețele de site-uri care generează și distribuie conținut manipulatoriu, preluat și promovat intens pe rețelele de socializare.

Activitatea AUR nu s-a rezumat însă la propagandă online. Partidul s-a implicat activ și în organizarea de conferințe, oferind totodată sprijin politic unor actori de la Chișinău. În cele din urmă, firul acestor influențe duce, din nou, la Kremlin.

Cum mașinăria de propagandă a lui George Simion a trecut Prutul

Partidul AUR, cunoscut pentru pozițiile sale extremiste din România, controlează o rețea complexă de site-uri fantomă. Deși par independente, site-urile răspândesc de fapt propaganda partidului. În multe cazuri, această propagandă prezintă numeroase puncte de convergență cu discursul Kremlinului. Recent, site-uri gemene din această rețea au început să activeze și în Republica Moldova. O investigație realizată de portalul Context.ro a dezvăluit modul în care mașinăria de site-uri asociată partidului AUR a migrat în spațiul politic moldovenesc și ce implicații are acest fenomen.

Rețeaua a devenit vizibilă în urma unor declarații făcute de George Simion. Liderul AUR a acuzat implicarea ilegală a Maiei Sandu în alegerile prezidențiale din România, scrutin pe care acesta l-a pierdut în fața lui Nicușor Dan.

Într-un apel public, Simion a făcut un îndemn clar către alegătorii din Republica Moldova să „o taxeze” pe Maia Sandu. Afirmațiile nu trebuie considerate doar simple comentarii. Acestea reprezintă un îndemn clar și direct adresat cetățenilor Republicii Moldova de a susține partidele pro-ruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Rolul central în strategia lui George Simion revine rețelei de propagandă create de AUR în țara noastră. Comunitatea „WatchDog.MD” a identificat cel puțin opt site-uri implicate în această rețea: 60m.md, Timpul.md, Politica24.tv, Criticii.net, Zece.tv, GazetaMoldovei.com, Moldopres.info și Anchetatorii.md.

Scopul platformelor date este promovarea dezinformării, răspândirea teoriilor conspiraționiste și în special lansarea atacurilor concertate la adresa Maiei Sandu și a partidului de guvernare.

Toate acestea au fost intensificate în contextul apropiatelor alegeri parlamentare. Chiar dacă unele dintre aceste site-uri publică materiale care par să combată propaganda rusă, această tactică este menită să inducă în eroare cititorii și să le ofere o aparentă credibilitate.

Rețeaua de propagandă se distinge prin câteva trăsături esențiale. Site-ul 60m.md funcționează drept „artileria grea” a acestei structuri, fiind caracterizat de un conținut dominat de titluri manipulatorii. În paralel, platforma Anchetatorii.md conține un singur articol, creat în mod special pentru a fi distribuit pe rețelele de socializare. Pentru a-și amplifica impactul și a extinde aria de influență, întreaga rețea apelează la campanii plătite de publicitate pe Facebook.

Printre mesajele frecvent promovate se regăsesc titluri și etichete precum „Moldova, Republica Soros”, „Cum a ajuns Maia Sandu președinte cu ajutorul Kremlinului”, „Statul ONG: Moldova în mâna rețelelor pseudo-civice” sau „Ce n-au reușit comuniștii ar putea reuși „pro-europenii”. Aceste formulări sunt clar inspirate din discursurile unor propagandiști pro-ruși, precum Bogdan Țîrdea.

Politicianul Vasile Costiuc ocupă, de asemenea, un rol semnificativ în această rețea, fiind intens promovat și recunoscut pentru legăturile sale strânse cu partidul AUR și cu George Simion.

Laboratorul de falsuri al AUR, finanțat indirect din bugetul de stat al României

Mai multe investigații jurnalistice au scos la iveală rolul central al lui Marius Lulea, prim-vicepreședinte al partidului AUR, în coordonarea ecosistemului de propagandă al formațiunii. Lulea a fost implicat direct în gestionarea departamentului de propagandă online. Tot el este persoana care a transmis datele de logare pentru mai multe site-uri ce pretind a fi publicații independente către un membru al acestui departament. Printre aceste platforme se numără și Timpul.md, controlat de Silviu Tănase, membru AUR, originar din Republica Moldova.

O investigație lansată de Rise Project arată conexiunile pe care le are Silviu Tănase cu AUR și cum este finanțat site-ul pe care îl controlează. Potrivit investigației, liderii AUR, George Simion și Marius Lulea, au direcționat subvențiile publice acordate formațiunii către Tănase. Prin intermediul a trei firme controlate de Tănase, AUR a încasat suma de opt milioane de lei, bani decontați integral de stat. Suma provine din bugetul de stat al României, deși AUR susține în mod oficial că a renunțat „benevol” la finanțarea de stat.

Acest mecanism pune în lumină un „laborator” bine pus la punct de falsuri și manipulări, finanțat indirect din bugetul de stat al României. Acesta servește drept pilon în răspândirea propagandei extremistului AUR, afectând atât spațiul politic românesc, cât și pe cel al Republicii Moldova.

Conferința MEGA de la Chișinău – un alt instrument din laboratorul de influență al AUR

Implicarea partidului AUR în alegerile din Republica Moldova depășește sfera retoricii online. Formațiunea extremistă din România a fost direct implicată în organizarea conferinței „Make Europe Great Again” (MEGA), un eveniment care a reunit conservatori și suveraniști europeni la Chișinău. Sub umbrela acestui brand politic vag euroconservator, conferința a adus împreună nu doar membri ai AUR, ci și politicieni moldoveni din tabere aparent divergente.

Printre aceștia se numără unioniști precum Vasile Costiuc (PDA), pro-europeni precum Igor Munteanu (CUB), Gaik Vartanean (MAN), figuri afiliate oligarhului Ilan Șor, precum Victoria Furtună, dar și fostul premier Vlad Filat. La eveniment a fost invitat și Brian Brown, președintele Organizației Internaționale pentru Familie, care ulterior s-a întâlnit atât cu primarul capitalei Ion Ceban, cât și cu liderul socialiștilor Igor Dodon.

Printre participanți s-a numărat și europarlamentarul AUR Adrian Axinia, care a susținut că formațiunea sa a fost responsabilă atât de organizarea, cât și de finanțarea evenimentului, promițând transparență în raportările financiare. Cu toate acestea, declarațiile sale au fost rapid contestate de colegul său Valeriu Munteanu, care a indicat o altă organizație drept responsabilă pentru finanțare. Confuzia a fost adâncită de afirmațiile politicianului moldovean Vasile Costiuc, care a menționat că fondurile ar fi provenit de la două asociații – una din Statele Unite și una afiliată Parlamentului European.

Această lipsă de coerență și claritate ridică semne serioase de întrebare cu privire la transparența și natura reală a rețelelor de influență care gravitează în jurul AUR. Evenimentul de la Chișinău pare a fi încă un „laborator” al acestei strategii de extindere, cu implicații ce depășesc sfera politică și ating zone sensibile ale securității informaționale.

Implicațiile politice ale AUR depășesc sfera propagandei online și a evenimentelor cu agendă ideologică explicită. Filiala din Republica Moldova, condusă de Boris Volosatîi, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile parlamentare din toamnă. Deși afișează o retorică unionistă, formațiunea maschează influența nu doar a partidului AUR din România, ci și conexiuni cu interese rusești.

Extinderea influenței AUR în Republica Moldova nu mai poate fi privită ca o simplă coincidență sau un derapaj izolat. De la rețelele de site-uri false alimentate cu fonduri publice românești, la evenimente pseudo-europene precum conferința MEGA și participarea directă în alegeri, AUR își consolidează prezența în Republica Moldova.

Acest lucru se întâmplă printr-o combinație de dezinformare, populism și parteneriate opace cu personaje controversate din spațiul politic local. Este vorba despre o strategie bine articulată, cu ramificații politice, financiare și ideologice, care urmărește deturnarea parcursului democratic și european al țării și menținerea Republicii Moldova în sfera de influență a Federației Ruse.

