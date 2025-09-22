VIDEO Ură în numele credinței: Cine distribuie ziarul „Sare și Lumină” și cum amplifică propaganda rusă în Republica Moldova, înainte de alegerile parlamentare de duminică – investigație Nordinfo.md

O investigație a jurnaliștilor Nordinfo.md arată cum ziarul de propagandă rusă ”Sare și lumină”, apropiat de fugarul Ilan Șor, este distribuit cu ajutorul unor preoți în mai multe biserici din Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare cruciale de duminică.

Ziarul conține informații false, nu are date de identificare și răspândește retorică rusă, arată reporterii. Unul dintre fake-uri vorbește despre profesorii cărora ”li se recomandă să susțină schimbarea de sex la copii” și să țină lecții de gen încă din primele clase, fapt negat de Ministerul Educației de la Chișinău.

Potrivit Ziarului de Gardă, la mijlocul lunii mai a acestui an, mai mulți tineri, printre care și minori, au fost incluşi într-un grup de Telegram, numit „Lotos”, creat și coordonat de un oarecare Afanasii Afanasievici.

Persoanele racolate aveau misiunea să împartă în spaţiile publice iconiţe din carton care aveau pe verso un QR code. Odată accesat, utilizatorul era direcţionat către un canal de Telegram, numit „Sare și Lumină”, arată Nordinfo.md.

Canalul conţine postări propagandistice, despre aşa-numita limbă moldovenească, despre familia tradițională şi comunitatea LGBT, despre istorie – narațiuni ale prorușilor din R. Moldova. De asemenea, canalul redistribuie frecvent postări de pe alte conturi de Telegram asociate eparhiilor din subordinea Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, toate create în campania electorală pentru prezidențialele de anul trecut, mai arată reporterilor. Citește investigația integrală aici.

O investigație din 11 septembrie a reporterilor Contex.ro arată cum, simultan, grupuri conectate la Rusia și AUR promovează ideea că orientarea pro-europeană a Moldovei înseamnă distrugerea creștinismului, iar ”Sare și Lumină” este unul dintre instrumentele prin care se răspândește propaganda rusă în Moldova. Citește investigația integrală aici.