Info Sud-Est: Supraveghere chinezească pe banii UE, la graniță cu războiul. Dobrogea, împânzită cu mii de camere video din China

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mii de echipamente de supraveghere video aduse din China au împânzit Dobrogea, regiune vecină cu Ucraina și graniță a NATO și a Uniunii Europene, arată o investigație Info Sud-Est.

Camerele video au fost cumpărate cu bani de la bugetul de stat sau cu bani europeni, prin PNRR, de la firme aflate pe lista neagră a SUA, Canadei sau Marii Britanii.

În două dintre cele trei firme identificate de Info Sud-Est, Dahua și Hikvision, statul chinez este acționar. În a treia, Milesight, lipsește, dar și aceasta se supune legii privind informațiile naționale a Republicii Populare Chineze, adoptată în 2017.

Conform acestei legi, ”orice organizație sau cetățean trebuie să sprijine, să asiste și să coopereze cu activitățile de informații naționale și să păstreze confidențialitatea acestora”.

Altfel spus, China poate obține orice fel de informație captată de echipamentele de supraveghere video care acoperă Dobrogea:

Fie că vorbim de drumul care leagă Constanța de Bulgaria, și mai departe de Istanbul, și pe unde trec echipamente militare;

Fie că vorbim de comuna Mihail Kogălniceanu, unde se construiește viitorul ”orășel american” și există baza aeriană 57 ;

Fie că vorbim de drumul care traversează județul Tulcea și pe unde trec ajutoarele pentru Ucraina sau cerealele venite din țara invadată de Rusia.

În fapt, o notă comună a serviciilor de informații occidentale, între care cel al SUA, Marii Britanii, Franței, Germaniei sau țărilor baltice, arăta în luna mai cum 1.000 de camere video din România, din preajma unităților militare și a trecerilor la nivel cu calea ferată, au fost ținta spionilor ruși. Serviciile de informații românești nu au luat parte la această investigație.

În schimb, România a continuat să importe mii de astfel de camere video și să le monteze inclusiv în sate aproape abandonate. În total, aproape 400 de milioane de euro au fost alocați de statul român, doar prin PNRR, pentru sisteme inteligente de management local.

Caietele de sarcini întocmite de primării din Dobrogea erau copy-paste și prevedeau, spre exemplu, trafic rutier care necesita fluidizare sau semaforizare în sate în care reporterii au numărat două mașini în trei ore, în miezul unei zile de muncă.

În majoritatea cazurilor documentate în teren de reporterii ISE, pe parcursul a mai multor luni, echipamentele video sunt produse de trei firme chinezești: Milesight, Hikvision și Dahua, ultimele două fiind în centrul mai multor scandaluri de securitate și controverse etice, cum ar fi monitorizarea ilegală a uigurilor, populația turcică pe care guvernul comunist chinez încearcă să o extermine.

Bogdan Dragomir, reprezentantul firmei care a montat în Dobrogea cele mai multe echipamente de supraveghere chinezești cumpărate cu bani europeni, susține că primăriile cer astfel de camere, ieftine și multe.

Dragomir recunoaște că SRI și IGPR recomandă camere Axis (suedeze) sau Bosch (germane), dar nici ghidul solicitantului, realizat de Ministerul Dezvoltării, instituția prin care au venit banii europeni, nici caietele de sarcini, întocmite de primării cu ajutorul firmelor de consultanță, nu interzic echipamentele chinezești: ”Așa că vând ce mi se cere”.

“Atâta timp cât un sistem nu este expus pe internet și este accesibil strict prin VPN, nu reprezintă o breșă și niciodată posibilitatea ca un actor statal precum China să poată accesa acele camere de supraveghere”, susține Dragomir, care adaugă:

“Primarii vor să aibă acces pe telefon, dar nu le dăm”, ne-a declarat reprezentantul companiei care a montat doar în Dobrogea peste două mii de astfel de echipamente video din China.

Reprezentanții Ministerului Dezvoltării nu au oferit un punct de vedere până la publicarea articolului.

Camerele chinezești interzise de SUA și de Parlamentul European

Info Sud-Est a identificat în Dobrogea mii de camere de supraveghere produse de trei companii chinezești: Hikvision, Dahua și Milesight.

Hikvision are cele mai ieftine produse de pe piață, datorită subvențiilor de stat de la Beijing, care este acționar direct al companiei.

Experți internaționali spun că echipamentele video produse de companie sunt ușor de piratat și se află în centrul controverselor legate de monitorizarea uigurilor, comunitatea chineză musulmană pe care regimul de la Beijing este acuzat că vrea să o extermine.

De aceea, SUA și alte state occidentale au pus compania pe lista de sancțiuni.

În 2021, Parlamentul European a cerut dezinstalarea tuturor camerelor Hikvision de pe clădirile instituției, din cauza riscului perceput că astfel de echipamente ar putea sprijini supravegherea sau spionajul.

În Danemarca, agenția de intelligence (PET) a recomandat guvernului să oprească instalarea și utilizarea sistemelor video Hikvision pe motiv de vulnerabilități cibernetice și obligațiile legale pe care guvernul chinez le poate impune companiilor sale.

În compania Dahua, statul chinez este de asemenea acționar, iar firma este, la fel ca Hikvision, interzisă de SUA și acuzată de monitorizarea ilegală a uigurilor.

Milesight nu se află în centrul atâtor controverse, dar a recunoscut episoade de vulnerabilități importante pe parte de securitate cibernetică și se supune aceleiași legi chinezești, care prevede obligativitatea furnizării de informații către conducerea comunistă de la Beijing.

”Un podeț nu ne-ar pune, că ne ia apa, dar măcar suntem monitorizați”. Satele pustii, dar pline de camere chinezești

Timp de mai multe luni am investigat subiectul camerelor video din Dobrogea, am vrut să înțelegem de ce au reprezentat o prioritate pentru primari și cum ne afectează faptul că ele sunt chinezești.

Și, mai ales, de ce o comună cu câteva sute de locuitori are nevoie de 120 de camere video, la fel ca o comună cu 15.000 de locuitori.

Citește investigația completă pe Info Sud-Est