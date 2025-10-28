Cimitir din Italia, devastat / O bandă de români e suspectată de faptă / Hoții au abandonat obiecte de cupru în greutate de 500 de kilograme: sfinți, madone, amfore și cruci / Poliția a găsit camioneta folosită de hoți

Vase, statuete de madone și sfinți, cruci rupte. Toate obiectele de cupru de pe morminte, au fost smulse și furate într-un raid efectuat în noaptea de duminică spre luni la cimitirul din Merate, în nordul Italiei, între Milano și Bergamo, anunță presa italiană.

Forțele de ordine suspectează o grupare românească. O patrulă a poliției rutiere a interceptat și urmărit o camionetă, înmatriculată pe numele unui român, în dimineața zilei de luni. Aceasta a fost ulterior abandonată în timpul fugii, iar în ea s-au găsit mai multe obiecte de cupru care ar corespunde obiectelor furate din cimitir.

Luni dimineață, primii vizitatori s-au trezit în fața dezastrului, concentrat în partea veche a cimitirului. Inspecția carabinierilor a reconstituit puțin mai târziu că hoții au pătruns prin intermediul unei scări sprijinite de peretele exterior dintre cele mai vechi capele.

Pagubele de pe morminte se puteau observa de departe: vaze smulse, piese decorative îndepărtate cu forța, morminte deteriorate, flori lăsate pe jos. În total ar fi vorba de jumătate de tonă de obiecte de cupru.

Carabinierii companiei Merate au urmărit imaginile video de la unele camere, care ar fi putut surprinde raidul, deși încă nu s-a stabilit dacă hoții pot fi văzuți în față și dacă sunt recognoscibili.

Între timp, primarul din Merate, Mattia Salvioni, împreună cu municipalitatea, a emis un comunicat adresat cetățenilor, în care condamnă cele întâmplate și își exprimă apropierea față de rudele care au suferit pagube.

„Acesta este un act laș”, spune el, „pe care îl condamnăm ferm. Datorită muncii de echipă a poliției, bunurile furate au fost recuperate și pot fi acum returnate cetățenilor.”