Trump s-a întâlnit la Tokyo cu familiile japonezilor răpiţi de Coreea de Nord în timpul Războiului Rece

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit marţi, la Tokyo, cu familiile cetăţenilor japonezi răpiţi de Coreea de Nord în timpul Războiului Rece, o chestiune care a afectat zeci de ani relaţiile Japoniei cu Phenianul, relatează agenția de știri AFP.

„Au căutat atâţia ani, atât de mult timp”, a spus Trump despre aceste familii, în timpul vizitei sale în etapa japoneză a turneului său în Asia, transmite Agerpres.

„Statele Unite îi susţin pe deplin, suntem alături de Japonia şi de premierul Sanae Takaichi. „Vom discuta despre asta, avem întotdeauna în vedere acest lucru”, a adăugat el.

Trump şi-a exprimat din nou disponibilitatea de a se reuni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, chiar săptămâna aceasta, în timpul turneului său prin Asia, deşi deocamdată nu există planuri în acest sens, comentează EFE.

„Vom vedea ce se întâmplă. Nu am făcut nimic, am fost foarte ocupaţi, sincer nu, dar vom discuta”, a răspuns Trump marţi, atunci când un jurnalist l-a întrebat dacă plănuieşte să abordeze cu Kim subiectul japonezilor răpiţi de Coreea de Nord.

Cu o zi înainte, preşedintele american declarase: „Mă înţeleg bine cu Kim Jong Un, îmi place de el şi lui îi place de mine. Dacă vrea să se întâlnească cu mine, voi fi în Coreea de Sud”.

Coreea de Nord a recunoscut în 2002 că a trimis agenţi să răpească 13 cetăţeni japonezi în anii 1970 şi 1980, pentru a-şi instrui spionii în limba şi cultura japoneză.

Datele oficiale publicate de Japonia arată că este vorba despre 17 persoane şi consideră că un număr mult mai mare de cetăţeni ai săi au fost răpiţi. De peste 20 de ani, guvernul japonez a promis că va face totul pentru a asigura repatrierea lor.

Phenianul a eliberat cinci dintre aceste persoane în 2002, dar a insistat că toate celelalte erau moarte.

Fostul lider japonez Shinzo Abe, mentorul politic al lui Sanae Takaichi, a făcut o prioritate din această chestiune.

„În centrul acestei probleme a răpirilor, nu se află doar o încălcare a suveranităţii naţionale, însă trebuie să ne amintim şi că sunt în joc vieţi omeneşti”, a declarat premierul Sanae Takaichi săptămâna trecută în timpul unei întâlniri cu familiile celor răpiţi.

„Când mă gândesc la toţi acei părinţi care au murit fără să-şi poată îmbrăţişa copiii (…) mă face să mă gândesc că trebuie să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil”, a mai spus ea.

„Voi face tot posibilul să obţin progrese” în această chestiune, a mai spus ea, exprimându-şi disponibilitatea de a se întâlni personal cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

În 2004, Coreea de Nord a predat Japoniei rămăşiţe incinerate, susţinând că este vorba despre cenuşa lui Megumi Yokota, răpită la vârsta de 13 ani în 1977. Însă Japonia a declarat apoi că testele ADN au contrazis această afirmaţie.

„Am născut-o pe fiica mea şi am crescut-o să fie fericită şi veselă, dar am văzut-o dispărând brusc, fără un motiv întemeiat”, a declarat săptămâna trecută mama lui Megumi, Sakie Yokota, în vârstă de 89 de ani.

Trump s-a întâlnit deja de două ori cu familiile cetăţenilor răpiţi în timpul primului său mandat, în 2017 şi în 2019.