24 de migranţi care încercau să intre ilegal în România, depistaţi de…

Migranti prinși de Politia de Frontieră
Sursa foto: Poliția de Frontieră

24 de migranţi care încercau să intre ilegal în România, depistaţi de poliţiştii de frontieră din Calafat / Sunt din Palestina, Egipt, Tunisia și Maroc

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu omologii bulgari, au identificat 24 de cetăţeni, majoritatea din ţări africane, care nu aveau documentele necesare pentru a călători în Spaţiul Schengen şi care au încercat să intre ilegal în România, transmite Agerpres.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, în parcarea din proximitatea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, în cadrul unei acţiuni specifice de control în sistem integrat, poliţiştii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu omologii bulgari, au selectat pentru control un microbuz condus de un cetăţean moldovean, care circula pe ruta Bulgaria-România.

„În urma verificărilor efectuate, în interiorul compartimentului de marfă au fost descoperite 17 persoane de origine afro-asiatică, care nu aveau asupra lor documente justificative de călătorie. 14 dintre ei au declarat că sunt cetăţeni din Maroc, iar trei din Egipt, Palestina respectiv Tunisia. Extinzând activităţile specifice în zona de competentă şi acţionând împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat, lucrătorii noştri au mai identificat, la scurt timp, alte şapte persoane de sex masculin, cetăţeni marocani, care nu îşi justificau prezenţa pe teritoriul ţării noastre”, informează Poliţia de Frontieră.

Ulterior, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră, ocazie cu care şoferul moldovean, grupul de 24 de persoane şi mijlocul de transport în care aceştia au fost ascunşi au fost preluaţi de către autorităţile de frontieră bulgare, pentru continuarea cercetărilor.

