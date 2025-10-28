Traficul rutier blocat pe Valea Oltului, la Câineni, în urma unui accident rutier cu patru autovehicule implicate
Un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule s-a petrecut, marţi după-amiază, în zona localităţii Câineni, din judeţul Vâlcea. Potrivit poliţiştilor rutieri, circulaţia pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu este blocată complet. Persoanele implicate în accident sunt evaluate medical la faţa locului, transmite News.ro.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că marţi, în jurul orei 13.00, pe DN 7, în judeţul Vâlcea, s-a produs un accident de circulaţie, în dreptul localităţii Câineni, în care au fost implicate patru maşini.
Conform Infotrafic, circulaţia pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu este oprită în zona accidentului, în urma unei coliziuni între patru autovehicule.
Persoanele implicate se află în evaluare medicală, urmând să se stabilească dacă este necesar transportul la spital.
Poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei în zonă după ora 14:00.
