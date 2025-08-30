G4Media.ro
Cioban atacat de urs, la marginea unei comune din judeţul Vâlcea. El…

Cioban atacat de urs, la marginea unei comune din judeţul Vâlcea. El a fost găsit conştient, fiind muşcat de o mână

Un cioban a fost atacat de un urs, vineri seară, la marginea unei comune din judeţul Vâlcea, în timp ce îşi conducea turma către stâna amplasată la marginea localităţii. El a fost găsit conştient, cu muşcături la o mână, fiind preluat de o ambulanţă şi dus la spital, transmite News.ro.

Incidentul a avut loc vineri seară, în comuna Sălătrucel, satul Păteşti.

”Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs. Victima, care a suferit o muşcătură la nivelul unei mâini, era conştientă şi cooperantă, primind asistenţă medicală de la un echipaj al Serviciului de Ambulanţă, ulterior fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Din primele informaţii, bărbatul se întorcea cu animalele către stâna pe care o deţine la marginea localităţii, moment în care a fost surprins de urs şi atacat”, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea.

Când echipajele Jandarmeriei au ajuns în zona unde s-a produs atacul, animalul nu a mai fost găsit. Jandarmii au patrulat zona, folosind semnalele acustice şi luminoase ale autospecialelor şi au aruncat petarde pentru a îndepărta ursul de zonele locuite.

Vineri seară, echipajele de jandarmi se află în continuare în zonă pentru a preveni reapariţia animalului şi pentru siguranţa comunităţii.

Jandarmii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele împădurite sau izolate, în special pe timp de seară şi noapte, să nu lase resturi menajere care ar putea atrage animalele sălbatice în apropierea gospodăriilor şi să nu se apropie de urşi pentru a-i filma sau fotografia.


