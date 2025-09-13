Un bărbat a supraviețuit atacului unui urs în Mureș/ Rănit, a ajuns în localitate să ceară ajutor
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile, transmite News.ro.
”La data de 13 septembrie 2025, în jurul orei 12:10, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, a fost atacat de un urs, în timp ce desfăşura activităţi agricole, în extravilanul localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac. În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112”, anunţă IPJ Mureş.
La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale pentru a acorda asistenţă victimei, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
În cauză a fost deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.
„De asemenea, la faţa locului se deplasează reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Mureş şi ai autorităţii publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competenţelor”, transmite IPJ Mureş.
