Mark Williams refuză „visul din Dubai” al rivalilor O’Sullivan și Trump: „La 50 de ani e prea târziu pentru mine”

Mark Williams a comentat pe marginea mutării rivalilor Ronnie O’Sullivan și Judd Trump în Dubai, multiplul campion mondial excluzând această variantă: „la 50 de ani e prea târziu pentru mine”.

Pe rețelele sociale, Williams a anunțat o retragere neașteptată de la Campionatul Internațional. Galezul a oferit o explicație simplă: are o infecție respiratorie.

„Sunt indisponibil. Nu voi participa la Campionatul Internațional. Am o infecție respiratorie. Încă o săptămână, apoi nu voi face nimic. Următoarea oprire este Champion of Champions, țin pumnii strânși”, spune Williams.

Unul dintre fanii săi i-a sugerat o viață într-un mediu cald, la Dubai, precum rivalii O’Sullivan și Trump, pentru a preveni afecțiunile specifice sezonului rece.

Multiplul campion de la Crucible i-a răspuns acestuia și i-a explicat că s-ar muta la Dubai dacă ar avea cu vreo 20 de ani mai puțin.

„Acum este prea târziu. Dacă aș putea să mă întorc cu 20 de ani în urmă, cu siguranță aș face-o (n.r. să se mute la Dubai), dar acum, la 50 de ani, este prea târziu”.

Pentru Ronnie O’Sullivan vârsta nu este un impediment, legendarul jucător de snooker precizând într-un interviu pentru The Sun că îi priesc clima și condițiile din Dubai.

„Este foarte bine. Am o sală de antrenament excelentă acolo, ceea ce a fost unul dintre principalele motive pentru care m-am mutat. Aveam dificultăți în a găsi un loc unde să joc.

Aveam de ales între a lua trenul până la Sheffield sau a ne muta acolo. Dar soția mea nu era prea încântată de Sheffield. Așa că a spus că putem merge fie în Spania, fie în Dubai…

M-am gândit că Dubaiul este mai aproape de China. Evident, se află în Orientul Mijlociu. Toate turneele la care particip și toată munca pe care o fac sunt acolo. Era logic să mergem în Dubai”, a subliniat O’Sullivan.

