Sursa foto: Wikimedia Commons – Ministry of Defense – Lithuania / Arz1969

Avioane de luptă poloneze au interceptat un aparat de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice

Avioane de luptă poloneze au interceptat marţi un aparat de zbor rusesc, care efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice, fără un plan de zbor anunţat şi cu transponderul oprit, a anunţat miercuri armata poloneză, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Ţările de pe flancul estic al NATO sunt în alertă maximă cu privire la potenţiale incursiuni în spaţiul lor aerian încă din septembrie, când trei bombardiere ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la doar câteva zile după ce peste 20 de drone ruseşti intraseră în spaţiul aerian al Poloniei.

„Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion Il-20, care efectua o misiune de recunoaştere în spaţiul aerian internaţional, fără un plan de zbor depus şi cu transponderul oprit. Aeronava nu a încălcat spaţiul aerian polonez”, a declarat Comandamentul operaţional al Forţelor armate poloneze.

Jacek Goryszewski, purtător de cuvânt al comandamentului respectiv, a declarat pentru postul privat TVN24 că incidentul a arătat că Polonia manifestă „vigilenţă pentru a se asigura că spaţiul ei aerian nu este încălcat”.

Săptămâna trecută, Alexus Grynkewich, general al US Air Force care exercită funcţia de comandant suprem aliat al NATO în Europa (SACEUR), a declarat pentru Reuters că Rusia pare să fi fost descurajată de răspunsul ferm al Alianţei Nord-Atlantice de luna trecută împotriva incursiunilor acesteia în spaţiul aerian al Poloniei şi Estoniei, dar că se aşteaptă ca Moscova să continue să testeze limitele capacităţii de reacţie a organizaţiei.

Tags:
