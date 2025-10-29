Atacuri cu drone asupra oraşului natal al traficantului de droguri „El Chapo” / Zeci de locuitori au părăsit zona

Oraşul natal al baronului mexican al drogurilor Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, aflat în prezent în închisoare, a fost ţinta unor atacuri cu drone explozive, a declarat marţi guvernatorul statului Sinaloa din nord-vestul Mexicului, zguduit de un conflict în cadrul unui cartel, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Bombardamentul, a cărui dată nu a fost precizată de către autorităţi, a lovit Badiraguato, leagănul familiei lui ‘El Chapo’ şi bastionul istoric al traficului de droguri din Mexic. Atacul a forţat zeci de locuitori să părăsească zona, a detaliat guvernatorul Ruben Rocha Moya.

„În aceste atacuri au fost folosite efectiv drone”, a confirmat guvernatorul în faţa jurnaliştilor, dând asigurări că persoanele strămutate sunt în grija guvernului.

Conform mărturiilor unor persoane strămutate, care doresc să rămână anonime, atacurile au vizat ferma La Tuna, care aparţine familiei lui ‘El Chapo’.

Alte proprietăţi au fost, de asemenea, ţinta atacurilor, potrivit martorilor, care susţin că peste 80 de familii au fost ameninţate de grupuri înarmate.

Atacurile cu drone au început pe 16 septembrie, potrivit unei locuitoare din Bacacoragua, una dintre comunele din Badiraguato, care şi-a părăsit satul la începutul lunii octombrie.

Bărbaţi înarmaţi au blocat accesul spre ferme şi au întrerupt electricitatea în zonă, povesteşte un alt martor, care şi-a părăsit la rândul său satul din regiune.

AFP nu a reuşit să obţină versiunea autorităţilor cu privire la aceste fapte.

Un conflict violent opune diferite facţiuni ale cartelului Sinaloa din septembrie 2024, provocând cel puţin 1.700 de morţi, dintre care 57 minori, şi aproape 2.000 de dispăruţi.

În Mexic, diverse grupuri criminale folosesc drone pentru a comite atacuri împotriva rivalilor sau autorităţilor. De exemplu, cartelul Jalisco Nueva Generacion (CJNG) foloseşte aceste dispozitive cel puţin din 2020, conform unui raport al think tank-ului Insight Crime.