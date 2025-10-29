Persoane apropiate Kremlinului încearcă să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de organizarea unei lovituri de stat / Operațiunea este un nou indiciu al legăturilor lui Potra cu Rusia

Personalități ruse apropiate Kremlinului pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a unui mercenar român dat în urmărire internațională pentru organizarea unei lovituri de stat în România, scrie cotidianul The Guardian.

Horațiu Potra, un fost membru al Legiunii Franceze, a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Anchetatorii români i-au acuzat pe acești bărbați că au conspirat cu aliatul lui Potra, politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea unui proces în România, în timp ce procurorul general al țării a declarat în interviuri acordate presei locale că se crede că Potra solicită azil în Rusia.

Eforturile de a bloca extrădarea sa sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un reprezentant rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic luni. „Avem multă experiență și mulți oameni lucrează la eliberarea sa”, a spus el, adăugând că a angajat un „grup de avocați ai noștri foarte reputați” din Emiratele Arabe Unite, care lucrează la eliberarea lui Potra și plănuiește să călătorească el însuși la Dubai.

La începutul acestei luni, Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins cererea.

Legăturile lui Potra cu Rusia

Revelația aruncă o nouă lumină asupra legăturilor lui Potra cu Moscova.

Potra a servit în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca gardă de corp pentru lideri, inclusiv pentru emirul Qatarului. Ulterior, a fondat o serie de companii militare private, trimițând oameni în conflicte din Republica Centrafricană și Republica Democrată Congo. Cariera și aspectul său au fost comparate cu cele ale regretatului lider militar rus Evgheni Prigojin.

Aproximativ 300 dintre luptătorii lui Potra au fost capturați în Republica Democrată Congo în ianuarie de gruparea paramilitară M23 în timp ce luptau alături de forțele guvernamentale, înainte de a fi eliberați și repatriați acasă.

Cel mai recent, Potra a ținut capul de afiș în România ca apropiat al politicianului ultranaționalist pro-rus Georgescu.

Georgescu, un fost inginer de mediu în vârstă de 63 de ani, a obținut o victorie surpriză în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, în noiembrie anul trecut. Într-o mișcare fără precedent, rezultatul a fost anulat de Curtea Constituțională cu câteva zile înainte de a avea loc al doilea tur, în urma acuzațiilor de interferență rusă.

Mercenarul, unul din acoliții lui Călin Georgescu

La începutul lunii decembrie, Potra și mai mulți asociați de-ai săi au fost reținuți pentru scurt timp în România, după ce autoritățile i-au interceptat în drum spre București, mercenarul planuind să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor. Anchetatorii au descoperit ulterior arme ilegale și sume mari de bani la multiplele sale reședințe.

Conform dosarelor procuraturii consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și membri ai grupului său la o fermă de cai în decembrie, la scurt timp după ce victoria sa electorală a fost anulată, pentru a plănui o acaparare violentă a puterii.

Georgescu a negat inițial că s-ar fi întâlnit cu Potra, dar și-a schimbat poziția după ce fotografii cu cei doi bărbați împreună au apărut în presa românească. Georgescu susține că nu s-au discutat vreodată planuri de revoltă.

Potra a respins anterior orice legături cu Rusia, dar s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, în timpul unui eveniment de Ziua Națională la ambasada Rusiei și a călătorit frecvent la Moscova, conform fotografiilor, rezervărilor de hotel și biletelor de avion anexate în dosarul procurorului și văzute de The Guardian.

Procurorii au inclus, de asemenea, fotografii care îl arată pe partenerul gărzii de corp a lui Georgescu pozând cu luptători ceceni și exprimându-și sprijinul pentru președintele rus, Vladimir Putin, în comentariile de pe rețelele de socializare. Garda de corp, care a luptat ca mercenar în Congo sub comanda lui Potra, a fost prezentă și la întâlnirea din decembrie cu Georgescu la ferma de cai.

Potra se confruntă, de asemenea, cu acuzații de evaziune fiscală în România pentru venituri obținute în Africa prin activități sale ca mercenar și acuzații de finanțare ilegală a campaniei lui Georgescu prin furnizarea de numerar și acoperirea chiriei lunare a unei limuzine de lux pentru candidatul la președinție, conform mesajelor text și facturilor din dosarul procurorului.

„Poate ne putem întâlni la sfârșitul săptămânii viitoare, începând de vineri după-amiază”, i-a scris Georgescu lui Potra într-un mesaj text din august 2024, conform dosarelor procurorilor. „Alegerile sunt pe 24 noiembrie. Vă rog, am nevoie de sprijin până atunci”.

Ministerul Justiției din România și Parchetul General nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Apropiați ai Moscovei încearcă să-l elibereze pe Potra

Gradul de implicare directă a Moscovei în această afacere rămâne neclar. O sursă cu cunoștințe directe despre situație a declarat că autoritățile ruse „au dat undă verde” lui Spivak și Kalinin pentru a interveni în efortul de a-l elibera pe Potra.

Deși Spivak a spus că implicarea sa în cazul Potra a fost „din proprie inițiativă”, Societatea Rusă din Orientul Mijlociu – oficial o organizație non-guvernamentală care se prezintă ca un grup pentru drepturile omului – a cooperat îndeaproape cu Ministerul de Externe rus.

Spivak a organizat frecvent evenimente împreună cu Ministerul de Externe rus și a organizat recent o expoziție de artă la Moscova, cu lucrările Aishei Gaddafi, fiica fostului lider libian, cu sprijinul ministerului.

„Ministerul, desigur, ne susține. Ar fi dificil de negat acest lucru”, a spus Spivak, adăugând că organizația sa era formată din „mulți foști angajați ai Ministerului de Externe și foști ambasadori”.

Spivak a declarat că s-a implicat la cererea lui Kalinin, fostul lider al partidului pro-rus Regiunilor din Republica Moldova, care a fugit din țară în Rusia și de atunci recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina.

Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia moldovenească și deține un pașaport rusesc, se află sub sancțiuni ale UE și SUA pentru activități care vizează destabilizarea Republicii Moldova, fiind colaborator al Kremlinului.

De asemenea, el a promis că va conduce un grup de luptători într-un marș asupra capitalei Republicii Moldova, Chișinău, pentru a răsturna guvernul pro-occidental al președintelui Maia Sandu.

Un oficial moldovean, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat pentru The Guardian că Kalinin era „un reprezentant rus, probabil conectat la serviciile lor secrete”.

Kalinin nu a răspuns la o solicitare de comentarii, dar The Guardian a văzut mesaje text în care discută despre eforturile de a asigura eliberarea lui Potra din închisoare.

Spivak a declarat că urma să zboare la Dubai miercuri pentru a se întâlni cu Potra, dar a recunoscut că încercarea lor de a opri extrădarea pare să fie șovăielnică, adăugând că el crede că mercenarul ar putea fi trimis înapoi în România chiar de joi.

„Situația este dificilă”, a spus el.