G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament la Ora prim-ministrului /…

Ilie Bolojan asumarea răspunderii Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament la Ora prim-ministrului / Ce vor extremiștii de la șeful guvernului

Articole29 Oct • 471 vizualizări 2 comentarii

AUR îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026. Solicitarea formaţiunii a fost trimisă de conducerea Camerei Deputaţilor la Palatul Victoria, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

AUR a depus în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru ca premierul Ilie Bolojan să participle la dezbaterile politice organizate la Ora prim-ministrului, în data de 3 noiembrie. Parlamentarii AUR îi cer premierului să prezinte situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Camera Deputaților a aprobat solicitarea opoziţiei pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei

Articole29 Oct • 72 vizualizări
0 comentarii

Simion anunță că AUR are pregătit un candidat la Buzău, care „îl va bate” pe Marcel Ciolacu în alegerile pentru președinția Consiliului Județean

Articole28 Oct • 1.153 vizualizări
4 comentarii

Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel: O mare bucurie creştinească să îi revăd, după momentul istoric de duminică

Articole28 Oct • 678 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. S-a uitat nea Peiu peste drafturile congresului „n-spelea” al PCR si s-a inspirat?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.