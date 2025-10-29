AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament la Ora prim-ministrului / Ce vor extremiștii de la șeful guvernului

AUR îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, luni, la Ora prim-ministrului, pentru a prezenta situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026. Solicitarea formaţiunii a fost trimisă de conducerea Camerei Deputaţilor la Palatul Victoria, transmite News.ro.

AUR a depus în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare pentru ca premierul Ilie Bolojan să participle la dezbaterile politice organizate la Ora prim-ministrului, în data de 3 noiembrie. Parlamentarii AUR îi cer premierului să prezinte situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025-2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026.