G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Camera Deputaților a aprobat solicitarea opoziţiei pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă…

explozie-bloc-bucuresti

Camera Deputaților a aprobat solicitarea opoziţiei pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei

Articole29 Oct 0 comentarii

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, solicitarea Grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România şi POT pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, o solicitare din partea Grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România şi POT privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei, sectorul 5, Municipiul Bucureşti.

Potrivit Opoziţiei, Constituirea unei comisii parlamentare de anchetă este necesară şi legitimă, întrucât ancheta penală derulată de Parchet se limitează, prin natura sa, la stabilirea răspunderii penale individuale, fără a putea aborda deficienţele sistemice ale instituţiilor publice sau ale cadrului normativ.

În plus, spun parlamentarii, există un interes public major pentru aflarea adevărului şi garantarea transparenţei în acţiunile autorităţilor statului iar precedentul unor tragedii similare (Colectiv, Crevedia) a demonstrat tendinţa de muşamalizare, tergiversare şi transfer al responsabilităţilor între instituţii, ceea ce impune o anchetă parlamentară independentă.

”În lipsa unei clarificări rapide şi publice, încrederea cetăţenilor în instituţiile de control şi siguranţă publică este grav afectată, iar percepţia generală este că statul român a devenit incapabil să îşi protejeze cetăţenii în propriile locuinţe”, se mai arată în cererea Opoziţiei.

Potrivit parlamentarilor, explozia din Calea Rahovei nu este un incident izolat, ci simptomul unei crize cronice de responsabilitate şi transparenţă în instituţiile statului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în Parlament la Ora prim-ministrului / Ce vor extremiștii de la șeful guvernului

Articole29 Oct • 274 vizualizări
1 comentariu

Explozia din Rahova. Anchetator: A fost stabilit un epicentru, în zona etajelor 5 şi 6 / Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit

Articole29 Oct • 318 vizualizări
0 comentarii

Simion anunță că AUR are pregătit un candidat la Buzău, care „îl va bate” pe Marcel Ciolacu în alegerile pentru președinția Consiliului Județean

Articole28 Oct • 1.128 vizualizări
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.