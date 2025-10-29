Camera Deputaților a aprobat solicitarea opoziţiei pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, solicitarea Grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România şi POT pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei, transmite News.ro.

Potrivit Opoziţiei, Constituirea unei comisii parlamentare de anchetă este necesară şi legitimă, întrucât ancheta penală derulată de Parchet se limitează, prin natura sa, la stabilirea răspunderii penale individuale, fără a putea aborda deficienţele sistemice ale instituţiilor publice sau ale cadrului normativ.

În plus, spun parlamentarii, există un interes public major pentru aflarea adevărului şi garantarea transparenţei în acţiunile autorităţilor statului iar precedentul unor tragedii similare (Colectiv, Crevedia) a demonstrat tendinţa de muşamalizare, tergiversare şi transfer al responsabilităţilor între instituţii, ceea ce impune o anchetă parlamentară independentă.

”În lipsa unei clarificări rapide şi publice, încrederea cetăţenilor în instituţiile de control şi siguranţă publică este grav afectată, iar percepţia generală este că statul român a devenit incapabil să îşi protejeze cetăţenii în propriile locuinţe”, se mai arată în cererea Opoziţiei.

Potrivit parlamentarilor, explozia din Calea Rahovei nu este un incident izolat, ci simptomul unei crize cronice de responsabilitate şi transparenţă în instituţiile statului.