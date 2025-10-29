McLaren și strategia inteligentă prin care a evitat penalizările pentru motor în sezonul 2025 din F1

Jurnalista Julianne Cerasoli a dezvăluit în cadrul unei analize modalitatea prin care McLaren a evitat penalizările pentru schimbarea motorului în acest sezon competițional. Mai mult decât atât, echipa de la Woking le-a și menținut „proaspete” și pregătite pentru a-i ajuta pe Lando Norris și Oscar Piastri să se lupte pentru titlul din Formula 1.

După Marele Premiu al Mexicului, Cerasoli a explicat cum funcționează strategia McLaren.

Echipa condusă de Andrea Stella a folosit toate motoarele alocate pentru campania actuală, însă în așa fel încât unitățile de propulsie să fie „fresh” și să dea cel mai bun randament.

„McLaren a adoptat un tip de strategie în care a pus toate motoarele în joc, așa cum spunem în Formula 1, în fondul de motoare foarte devreme. Așadar, chiar înainte de pauza din august, foloseau deja toate motoarele”, transmite Cerasoli, citată de f1oversteer.com.

„Atunci când vezi lista FIA care indică motorul pe care îl folosește fiecare pilot, asta nu înseamnă că el folosește acel motor în cursa respectivă, ci înseamnă că a folosit deja cele patru motoare pe care le are la dispoziție, a primit deja o penalizare și acum are cinci.

Dar asta nu înseamnă că el folosește numărul cinci în toate cursele sau numărul patru în toate cursele. Ce face McLaren este bine.

Numărul unu, motorul care a debutat în Australia este deja un motor doar pentru ziua de vineri. Apoi, doi, trei, patru, se rotesc în funcție de ceea ce au nevoie pentru fiecare cursă.

Deci, atunci când există o pistă pe care motorul nu contează prea mult, ei folosesc motorul mai uzat. Pe o pistă pe care motorul contează mai mult, ei folosesc motorul mai puțin uzat.

Am verificat acest lucru cu McLaren, iar ei mi-au spus că sunt liniștiți, că planul este același pe care l-au avut la începutul sezonului și că nu este nevoie să schimbe motoarele până la sfârșitul sezonului”, transmite sursa citată.

Practic, prin această strategie McLaren a reușit să optimizeze folosirea motoarelor astfel încât în funcție de necesități să aibă mereu la dispoziție „motorul potrivit”.

Pe măsură ce parcurg mai mulți kilometri pe parcursul unui sezon, unitățile de putere își pierd din performanță, ceea ce înseamnă că piloții vor beneficia de mai multă putere cu un motor nou, decât cu unul care a concurat deja în mai multe Grand Prix-uri.

„Strategia inteligentă” a McLaren a dat roade până acum: echipa are unități de propulsie puternice, gata să facă diferența și a evitat și orice fel de penalizare. În plus, nici gradul de uzură nu este unul ridicat.

Reamintim că McLaren folosește motoare Mercedes în baza unui contract multianual cu producătorul german.

Motoarele pe care echipele din Formula 1 le vor folosi în sezonul 2026

RedBull – RedBull Powertrains (dezvoltat în parteneriat cu Ford)

Ferrari – Ferrari

McLaren – Mercedes

Mercedes – Mercedes

Aston Martin – Honda

Racing Bulls – RedBull Powertrains (dezvoltat în parteneriat cu Ford)

Haas – Ferrari

Williams – Mercedes

Alpine – Mercedes

Audi – Audi

Cadillac – Ferrari

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1