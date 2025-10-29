Județul Argeș ca hub de inovație. IQ Digital Summit aduce la Pitești dezbaterea despre AI și viitorul industriei auto

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Luni, 3 noiembrie, Filarmonica Pitești găzduiește IQ Digital Summit, un eveniment dedicat inovației și transformării digitale, care aduce în discuție și impactul inteligenței artificiale în industria auto, pornind de la exemplul digitalizării uzinei Dacia Mioveni.

IQ Digital Summit, un concept Upgrade 100 și George, o inovație BCR, reunește experți locali și internaționali care vor discuta despre modul în care digitalizarea și AI transformă economia.

Participarea este gratuită, iar locurile pot fi rezervate pe www.iqdigital.ro/pitesti/#bilete.

Dacia Mioveni, un exemplu de digitalizare industrială în regiune

Uzina Dacia Mioveni a atins un ritm record de producție, cu o mașină finalizată la fiecare 55 de secunde, performanță care o plasează printre cele mai moderne fabrici din Europa de Est. Întregul flux de producție este digitalizat și optimizat în timp real, de la presaj și vopsitorie, până la asamblare și logistică, contribuind la creșterea productivității.

Cu o contribuție de peste 13% la PIB-ul României, industria auto rămâne un pilon strategic al economiei naționale, iar Dacia consolidează acest rol prin investiții constante în tehnologie.

România, jucător strategic în tranziția către vehicule hibride și electrice

Odată cu accelerarea tranziției către tehnologii hibride și electrice, compania HORSE România își extinde operațiunile și consolidează rolul strategic al regiunii Argeș în lanțurile globale de producție auto.

Înființată în 2023, compania reunește activitățile de dezvoltare a motoarelor termice și hibride, susținând astfel transformarea tehnologică a industriei.

Scena IQ Digital Pitești – idei despre AI, inovație și viitorul auto

Printre speakerii evenimentului se numără:

Oliver Yonchev, expert internațional în marketing digital, care va demonstra cum inteligența artificială poate amplifica creativitatea umană și deciziile strategice de business. Oliver este antreprenor, speaker și fondatorul cocreatd, o firmă de investiții private care co-fondează startup-uri inovatoare. Anterior, Oliver a fost CEO al Flight Story, grup global pe care l-a cofondat alături de Steven Bartlett în 2021 și din care a ieșit în 2024.

expert internațional în marketing digital, care va demonstra cum inteligența artificială poate amplifica creativitatea umană și deciziile strategice de business. Oliver este antreprenor, speaker și fondatorul cocreatd, o firmă de investiții private care co-fondează startup-uri inovatoare. Anterior, Oliver a fost CEO al Flight Story, grup global pe care l-a cofondat alături de Steven Bartlett în 2021 și din care a ieșit în 2024. Robert Berza , Director Executiv al Edge Institute, care vine la IQ Digital Summit Pitești cu o perspectivă lucidă asupra stadiului digitalizării României. El va prezenta un studiu amplu realizat de Edge Institute, în colaborare cu experți din Estonia, care arată, printre altele, că România este evaluată la doar 3,1 din 10 în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice.

, Director Executiv al Edge Institute, care vine la IQ Digital Summit Pitești cu o perspectivă lucidă asupra stadiului digitalizării României. El va prezenta un studiu amplu realizat de Edge Institute, în colaborare cu experți din Estonia, care arată, printre altele, că România este evaluată la doar 3,1 din 10 în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice. Radu Atanasiu , Associate Dean la Bucharest International School of Management și autor publicat în Germania și Olanda, este cunoscut pentru cercetarea sa despre procesul decizional în business și viață. Cofondator al Sens, o suită de instrumente digitale pentru luarea deciziilor, Radu va susține un workshop live despre blocajele care ne împiedică să atingem performanța.

, Associate Dean la Bucharest International School of Management și autor publicat în Germania și Olanda, este cunoscut pentru cercetarea sa despre procesul decizional în business și viață. Cofondator al Sens, o suită de instrumente digitale pentru luarea deciziilor, Radu va susține un workshop live despre blocajele care ne împiedică să atingem performanța. Corina Cimpoca , fondatoarea companiei MKOR Consulting și expertă în cercetare de piață și strategie, va prezenta tendințele cheie pentru 2026 și importanța datelor în competitivitatea afacerilor. Este autoarea citatului devenit reper: „Fără digitalizare, ieși din business.”

, fondatoarea companiei MKOR Consulting și expertă în cercetare de piață și strategie, va prezenta tendințele cheie pentru 2026 și importanța datelor în competitivitatea afacerilor. Este autoarea citatului devenit reper: „Fără digitalizare, ieși din business.” Andi Petreanu , expert în inteligență artificială și fondator brain-waves.ai, se întoarce la Pitești pentru a susține prezentarea „Revoluția A.I. — Cum să ne pregătim pentru valul schimbărilor care va urma.” Co-fondator al Ro AI Alliance și câștigător al Marelui Premiu pentru Inovație la Patriot Fest 2024, Andi este unul dintre cei mai vizionari specialiști români în domeniu.

, expert în inteligență artificială și fondator brain-waves.ai, se întoarce la Pitești pentru a susține prezentarea „Revoluția A.I. — Cum să ne pregătim pentru valul schimbărilor care va urma.” Co-fondator al Ro AI Alliance și câștigător al Marelui Premiu pentru Inovație la Patriot Fest 2024, Andi este unul dintre cei mai vizionari specialiști români în domeniu. Ionuț Mărgescu, Head of Digital HUB la Renault România, care va discuta despre metaversul industrial și modul în care tehnologiile emergente pot remodela industria auto.

Head of Digital HUB la Renault România, care va discuta despre metaversul industrial și modul în care tehnologiile emergente pot remodela industria auto. Adorian Ciubuc, IT Project Manager la HORSE România, care va vorbi despre impactul digitalizării în producția auto locală și bune practici din Argeș.

Superhuman, Superdigital. Cum folosim AI pentru a întări relația cu clienții

Unul dintre momentele importante ale IQ Digital Summit Pitești va fi dezbaterea „Superhuman, Superdigital: Cum folosim AI pentru a întări relația cu clienții”, dedicată modului în care tehnologia și inteligența artificială pot îmbunătăți relația dintre bănci și oameni.

Petruț Lixandru, Deputy Executive Director, Retail Distribution, BCR, și Manuela Bica, Area Retail Manager, BCR, vor vorbi despre lecțiile învățate în procesul de migrare a sute de mii de clienți către ecosisteme digitale și despre cum poate deveni inteligența artificială un aliat real în relația cu partenerii. Discuția va explora conceptul de relație superumană între bănci și oameni, în care tehnologia asigură timp și empatie, competență crescută și personalizarea interacțiunilor cu clienții.

Argeșul, un hub al viitorului digital

IQ Digital Summit Pitești oferă antreprenorilor, profesioniștilor din tehnologie și reprezentanților industriei auto o perspectivă directă asupra modului în care AI, datele și tehnologia redefinesc economia locală.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac pe iqdigital.ro/pitesti/#bilete.

Locurile sunt limitate.

Conceptul IQ DIGITAL a fost creat de echipa UPGRADE 100 alături de George, o inovație BCR, ca un format informativ și educațional hybrid media, care îmbină cultura digitală cu dinamica televiziunii. Obiectivul este să ajute antreprenorii români să înțeleagă și să implementeze transformarea digitală în mod sustenabil și aplicat. Până acum, summitul a ajuns la Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Craiova, Oradea și Constanța, iar pe 3 noiembrie ajunge la Pitești.

Poți afla mai multe despre principalele momente ale evenimentului și speakerii care vor fi la Pitești de pe site-ul oficial https://iqdigital.ro/pitesti/#agenda