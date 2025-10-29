G4Media.ro
Ministrul belgian al Apărării: Dacă Putin atacă Bruxelles-ul, Moscova va fi rasă…

belgia, bruxelles, grand place. sursa foto: pixabay.com
Sursa foto: Pixabay

Ministrul belgian al Apărării: Dacă Putin atacă Bruxelles-ul, Moscova va fi rasă de pe suprafața Pământului

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că NATO ar „rade Moscova de pe suprafața Pământului” dacă Rusia ar lansa un atac cu rachete asupra Bruxelles-ului, potrivit The Brussels Times.

Întrebat dacă se teme că președintele rus Vladimir Putin ar putea lansa un atac cu rachete convenționale asupra Bruxelles-ului, răspunsul său a fost fără echivoc: „Nu, pentru că atunci va lovi inima NATO. Și, după asta, noi vom rade Moscova de pe suprafața Pământului”.

El a continuat exprimându-și sprijinul ferm pentru leadershipul SUA în NATO și și-a reiterat încrederea în articolul 5, clauza de apărare reciprocă care stă la baza alianței.

Francken a spus că este mai îngrijorat de utilizarea războiului hibrid de către Rusia decât de amenințarea atacurilor convenționale. „O rachetă de croazieră asupra Bruxelles-ului? [Utilizarea articolului 5] este] o decizie ușoară, indiferent de definiția pe care o folosiți. Putin nu va face nici asta.

„Sunt mai înclinat să iau în considerare scenarii din zona gri: omuleți verzi care incită minoritatea rusofonă din Estonia împotriva „regimului nazist”. Înainte să-ți dai seama, au anexat o parte din Estonia.”

