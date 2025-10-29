SUA anulează sancţiunile împotriva liderului sârb bosniac Milorad Dodik / Naţionalistul Dodik, cunoscut ca pro-rus, este fostul preşedinte al Republicii Srpska. El a rămas fără mandat în august, după ce un verdict judecătoresc i-a interzis activităţile politic

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat joi că anulează sancţiunile împotriva liderului sârb bosniac Milorad Dodik, a familiei şi aliaţilor acestuia şi a firmelor cu care au legături, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Oficiul pentru Activele Străine (OFAC) al Trezoreriei nu a explicat decizia de care beneficiază zeci de persoane – inclusiv miniştri sau fiul şi fiica lui Dodik – însă unii oficiali sârbi au lăsat să se înţeleagă că au acţionat în secret pentru stabilirea unui nou tip de relaţii cu americanii.

Naţionalistul Dodik, cunoscut ca pro-rus, este fostul preşedinte al Republicii Srpska, entitatea sârbă din Bosnia-Herţegovina. El a rămas fără mandat în august, după ce un verdict judecătoresc i-a interzis activităţile politice.

SUA îl sancţionaseră din 2017 pentru încălcarea tratatului de pace de la Daytona, care a pus capăt conflictului interetnic din Bosnia din anii 1990, menţinând integritatea ţării.

Dodik a militat pentru secesiunea Republicii Srpska şi a refuzat să îşi dea demisia din funcţia de preşedinte.

În 18 noiembrie, parlamentarii sârbi bosniaci au numit un nou preşedinte interimar – pe Ana Trisic Babic, aliată a lui Dodik – recunoscând astfel pentru prima dată în mod oficial că fostul lider se retrage din politică, conform deciziei justiţiei. În 23 noiembrie sunt programate alegeri prezidenţiale în Republica Srpska.

Legislativul de la Banja Luka a anulat de asemenea mai multe legi separatiste adoptate în ultimul an, după ce Dodik a fost inculpat pentru nerespectarea deciziilor reprezentantului internaţional pentru Bosnia şi ale Curţii Constituţionale.

Departamentul de Stat american a salutat aceste evoluţii, afirmând că sunt rezultatul eforturilor conduse de SUA pentru „dezamorsarea crizei din Bosnia-Herţegovina”.