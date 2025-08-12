Liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, va plăti o amendă pentru a evita detenţia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sarajevo, 12 aug /Agerpres/- Justiţia din Bosnia-Herţegovina a acceptat marţi cererea liderului Republicii Srpska, Milorad Dodik, de a plăti o amendă pentru a evita executarea unei pedepse de un an de închisoare pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale bosniace, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pedeapsa de un an de închisoare poate fi comutată într-o amendă de aproximativ 52 de euro pentru fiecare zi de închisoare, conform legislaţiei bosniace.

Milorad Dodik este preşedintele Republicii Srpska, entitatea sârbă care, împreună cu entitatea comună a croaţilor şi musulmanilor, formează Bosnia-Herţegovina de când s-a încheiat războiul civil în anul 1995.

Dodik cere separarea de Bosnia-Herţegovina a Republicii Srpska şi unirea acesteia cu Serbia. El a fost condamnat la un an de închisoare şi şase ani de interdicţie de a ocupa funcţii politice, pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale a Bosniei-Herţegovina şi ale Înaltului Reprezentant Christian Schmidt.

Echipa juridică a lui Dodik a atacat marţi decizia Comisiei Electorale Centrale (CIK) de a-i anula mandatul, argumentând că aceasta este neconstituţională şi că este folosită ca „instrument de presiune politică”.

Decizia Curţii de Apel este aşteptată săptămâna viitoare. Dacă toate apelurile vor fi respinse, demiterea lui Dodik din funcţia de preşedinte al Republicii Srpska va fi definitivă, iar comisia electorală va trebui să convoace noi alegeri în termen de 90 de zile.

Întrucât Dodik şi partidul său nu acceptă decizia instanţei şi nici revocarea din funcţie, nu este clar cum ar putea evolua situaţia. El ameninţă de mulţi ani că va separa Republica Srpska de Bosnia-Herţegovina şi că o va uni cu Serbia, adoptând în acest sens legi care au fost considerate ilegale de instanţele bosniace şi de Schmidt.

Republica Srpska, care ocupă 49% din teritoriul statului Bosnia-Herţegovina, a fost creată în 1995 în cadrul acordului de pace de la Dayton, care a pus capăt războiului civil interetnic soldat cu circa 100.000 de morţi.