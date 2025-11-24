Ascultă articolul

Politicianul sârb bosniac Sinisa Karan, candidatul susținut de președintele revocat al entității, Milorad Dodik, a câștigat alegerile anticipate de duminică cu 50,89% din voturi, arată rezultatele preliminare, transmite France 24. Principalul său rival, Branko Blanusa, a obținut 47,81%, potrivit comisiei electorale centrale, pe baza a aproape 93% din secțiile de votare numărate.

Alegătorii sârbi bosniaci au ales duminică un aliat al liderului lor demis, Milorad Dodik, pentru a-l înlocui, potrivit rezultatelor preliminare, într-un scrutin anticipat menit să pună capăt lunilor de turbulențe politice.

Dodik a plecat din funcție în august, după condamnarea sa pentru ignorarea deciziilor lui Christian Schmidt, reprezentantul internațional însărcinat cu supravegherea acordului de pace care a menținut Bosnia unită de la sfârșitul războiului interetnic din anii 1990.

Conflictul a lăsat țara divizată în două jumătăți semi-autonome — Republica Srpska, condusă de sârbi, și o federație bosniaco-croată — unite prin instituții centrale slabe.

Votul de duminică a fost considerat un test crucial al sprijinului pentru partidul naționalist SNSD al lui Dodik, aflat la putere de aproape două decenii în entitatea sârbă bosniacă.

Comisia electorală a publicat rezultate care arată că, după numărarea voturilor din aproape 93% dintre secții, Sinisa Karan conduce cu 50,9%, înaintea contracandidatului său Branko Blanusa, cu 47,8%.

„Alegerile de astăzi au fost câștigate de candidatul nostru, Sinisa Karan. Asta este de necontestat”, le-a spus Dodik susținătorilor săi la sediul partidului său naționalist din Banja Luka.

Karan, fost ministru de interne în vârstă de 63 de ani, este un aliat apropiat și alegerea personală a lui Dodik, care rămâne liderul Uniunii Social-Democraților Independenți (SNSD).

Câștigătorul va servi mai puțin de un an, până la alegerile generale din octombrie 2026.

„Doi Dodik-i”

„Văd asta personal ca pe un sprijin pentru mine, în circumstanțe aproape imposibile”, a spus Dodik duminică seara.

„Au vrut să-l elimine pe Dodik printr-un proces politic complet nedrept… și acum au ajuns cu doi Dodik-i. Vor vedea asta în fiecare zi.”

Prezența la vot a fost sub 36%, a anunțat comisia electorală centrală — semnificativ mai mică decât cei 53% în scrutinul din 2022.

Aproximativ 1,2 milioane de alegători eligibili au putut alege între șase candidați, însă Karan și Blanusa, candidatul principal al opoziției, au fost cei doi favoriți.

Partidul Democrat Sârb (SDS) l-a desemnat pe relativ necunoscutul Blanusa, un profesor de inginerie electrică în vârstă de 56 de ani, care a acuzat în mod repetat corupția în rândul lui Dodik și al partidului acestuia.

Acuzații de corupție

Scrutinul a avut loc după confruntări între Dodik și trimisul internațional Schmidt, despre care analiștii au spus că au împins țara în pragul celei mai grave crize politice de la încheierea războiului din 1992–1995.

La începutul acestui an, Dodik a fost condamnat și interzis din funcții publice pentru șase ani, pentru că a sfidat deciziile lui Schmidt.

După luni de ignorare a deciziei, liderul de 66 de ani, care are legături strânse cu Kremlinul, a acceptat brusc demiterea sa în octombrie.

Câteva zile mai târziu, Statele Unite au ridicat sancțiunile împotriva lui Dodik și a câtorva dintre asociații lui, impuse din 2017. Karan, aflat sub sancțiuni din ianuarie, s-a numărat printre ei.

„Poporul sârb a dat acum un răspuns decisiv: ‘Nu’ oricărui străin, ‘Nu’ oricui încearcă să uzurpe voința poporului sârb”, a declarat Karan susținătorilor săi la Banja Luka, duminică seara.

Pensionarul Milan Golja a spus că a votat pentru Karan pentru că își dorește continuarea politicilor lui Dodik.

„Aceasta este o mare farsă făcută de Occident… Dodik are sprijinul poporului”, a declarat el pentru AFP în orașul Laktasi.

În timpul campaniei, Blanusa a afirmat că politicile lui Dodik amenință viitorul entității sârbilor bosniaci și l-a acuzat de corupție.

Pentru istoricul și diplomatul Slobodan Soja, nu a existat nicio diferență „ideologică” clară între cei doi principali candidați, pe care i-a descris drept „nepopulari, egoiști și iresponsabili”.

Între timp, „puterea lui Dodik rămâne intactă și nu va face decât să crească în timp, deoarece el este pur și simplu atotputernic atât timp cât conduce partidul”, a spus Soja.

Alegătorul Dragoslav Milanovic, 66 de ani, și-a exprimat speranța că votul va calma criza.

„Haosul de aici nu ajută pe nimeni”, a declarat el pentru AFP.