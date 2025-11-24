Home » Sportz » Cristi Chivu, iritat de jurnaliști după eșecul cu rivala Milan: „Nu am voie să fac schimbări?”

Cristi Chivu, iritat de jurnaliști după eșecul cu rivala Milan: „Nu am voie să fac schimbări?”

24 nov. 2025
908
Cristi Chivu, iritat de jurnaliști după eșecul cu rivala Milan: „Nu am voie să fac schimbări?”
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia
Ascultă articolul

Inter a dominat la aproape toate capitolele derbiul cu Milan (conform statisticii), dar trupa antrenată de Cristi Chivu a pierdut, scor 0-1. La finalul partidei, presa italiană a insistat pe schimbarea făcută de antrenorul român: l-a scos pe Lautaro Martinez, vedeta echipei, în minutul 66. Iritat de insistența jurnaliștilor, Chivu a precizat: „Nu mai am voie să fac schimbări? A fost o alegere tehnică”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Inter a dominat mare parte din derbiul cu Milan, dar oaspeții au știut să profite și să se impună cu 1-0.

Până la acest moment, Interul a pierdut toate derbiurile importante jucate în acest sezon: înfrângeri cu Juventus, Napoli și Milan.

Chestionat insistent pe marginea schimbării lui Lautaro Martinez, Cristi Chivu le-a răspuns jurnaliștilor:

„Am fost forțați să atacăm cu atât de mulți oameni, iar asta ne-a expus la unele contraatacuri. Am suferit pe un contraatac și asta a fost decisiv.

Articolul continuă mai jos

Trebuie să simțim mai bine pericolul, chiar și să primim câteva cartonașe galbene atunci când este necesar.

(n.r. De ce l-a înlocuit pee Lautaro Martinez?)

Lautaro este bine. De ce a ieșit? Nu am voie să fac schimbări? Este o alegere tehnică, băieții de pe bancă merită să-și aducă contribuția pe teren și au făcut-o. A fost alegerea mea, o alegere tehnică”, a spus Cristi Chivu, pentru DAZN.

În minutul 66, Chivu l-a înlocuit pe Lautaro Martinez cu Ange-Yoan Bonny.

„Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Plecăm învinşi din acest meci pentru că fotbalul e uneori nemilos.

Trebuie însă să învăţăm din aceste greşeli, pentru că vorbim de un campionat lung, nimic nu este pierdut.

Din păcate, nu sunt multe aspecte pozitive pe care să le luăm din această partidă. Singurul lucru bun e că jucăm din nou în 3 zile şi avem şansa să ne revanşăm”, a completat Chivu.

„Băieţii au dat tot ce au putut până la finalul partidei. În ciuda dezamăgirii provocate de rezultat, aceasta este atitudinea pe care vreau să o văd la ei” – Cristi Chivu.

Inter vs Milan

  • Posesie minge: 64%-36%
  • Șuturi pe poartă: 6-3
  • Ocazii mari: 2-1
  • Cornere: 9-1
  • Bare: 2-0
  • Faulturi: 7-9
  • Intevenții portar: 2-6

Serie A, clasament

  • 1 AS Roma 27 puncte
  • 2 AC Milan 25 (18-9)
  • 3 Napoli 25 (19-11)
  • 4 Inter 24 (26-13)
  • 5 Bologna 24 (21-8)
  • 6 Juventus 20 etc.

Rezumatul partidei Inter – Milan 0-1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”