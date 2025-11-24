Ascultă articolul

Inter a dominat la aproape toate capitolele derbiul cu Milan (conform statisticii), dar trupa antrenată de Cristi Chivu a pierdut, scor 0-1. La finalul partidei, presa italiană a insistat pe schimbarea făcută de antrenorul român: l-a scos pe Lautaro Martinez, vedeta echipei, în minutul 66. Iritat de insistența jurnaliștilor, Chivu a precizat: „Nu mai am voie să fac schimbări? A fost o alegere tehnică”.

Chestionat insistent pe marginea schimbării lui Lautaro Martinez, Cristi Chivu le-a răspuns jurnaliștilor:

„Am fost forțați să atacăm cu atât de mulți oameni, iar asta ne-a expus la unele contraatacuri. Am suferit pe un contraatac și asta a fost decisiv.

Trebuie să simțim mai bine pericolul, chiar și să primim câteva cartonașe galbene atunci când este necesar.

(n.r. De ce l-a înlocuit pee Lautaro Martinez?)

Lautaro este bine. De ce a ieșit? Nu am voie să fac schimbări? Este o alegere tehnică, băieții de pe bancă merită să-și aducă contribuția pe teren și au făcut-o. A fost alegerea mea, o alegere tehnică”, a spus Cristi Chivu, pentru DAZN.

În minutul 66, Chivu l-a înlocuit pe Lautaro Martinez cu Ange-Yoan Bonny.

„Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Plecăm învinşi din acest meci pentru că fotbalul e uneori nemilos.

Trebuie însă să învăţăm din aceste greşeli, pentru că vorbim de un campionat lung, nimic nu este pierdut.

Din păcate, nu sunt multe aspecte pozitive pe care să le luăm din această partidă. Singurul lucru bun e că jucăm din nou în 3 zile şi avem şansa să ne revanşăm”, a completat Chivu.

„Băieţii au dat tot ce au putut până la finalul partidei. În ciuda dezamăgirii provocate de rezultat, aceasta este atitudinea pe care vreau să o văd la ei” – Cristi Chivu.

Inter vs Milan

Posesie minge: 64%-36%

Șuturi pe poartă: 6-3

Ocazii mari: 2-1

Cornere: 9-1

Bare: 2-0

Faulturi: 7-9

Intevenții portar: 2-6

Serie A, clasament

1 AS Roma 27 puncte

2 AC Milan 25 (18-9)

3 Napoli 25 (19-11)

4 Inter 24 (26-13)

5 Bologna 24 (21-8)

6 Juventus 20 etc.

Rezumatul partidei Inter – Milan 0-1