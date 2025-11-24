Ascultă articolul

Cristiano Ronaldo impresionează și la aproape 41 de ani: lusitanul a marcat un gol de colecție pentru Al-Nassr în victoria, scor 4-1, contra celor de la Al-Khaleej. Atacantul a punctat dintr-o foarfecă antologică.

A fost golul cu numărul 954 din cariera lui Ronaldo, o execuție spectaculoasă care i-a făcut pe comentatorii arabi să exclame.

Duelul a făcut parte din etapa a noua din Saudi Pro League.

Reușita spectaculoasă aduce aminte de golul marcat de portughez în Liga Campionilor, pe când juca la Real Madrid, contra celor de la Juventus. Vorbim despre sezonul 2017-2018.

Reușita de senzație pentru Al-Nassr

CRISTIANO RONALDO A MARQUÉ CE BUT. IL A 40 ANS. pic.twitter.com/XRMU9LGqq4 — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) November 23, 2025

Golul marcat contra lui Juventus pe vremea când juca pentru Real Madrid