Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă

Cristiano Ronaldo / Sursa foto: Chan Long Hei / AP / Profimedia

Sportz18 Noi 0 comentarii

Cristiano Ronaldo este aşteptat la Casa Albă. Potrivit unei informaţii furnizate de corespondentul Jake Traylor, starul portughez se va întâlni, marţi, cu Donald Trump, în acelaşi timp cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat şi el în vizită la Washington, transmite News.ro.

Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur, care va disputa (dacă nu vor apărea surprize) a şasea Cupă Mondială în vara viitoare în America de Nord, a declarat recent că îl apreciază „în mod special” pe preşedintele american, pe care îl consideră capabil să „schimbe lumea”.

În iunie anul trecut, un tricou al echipei naţionale portugheze, dedicat de „CR7” – cu mesajul „Preşedintelui Donald J. Trump. Jucaţi pentru pace” – a fost chiar înmânat şefului statului.

Cristiano Ronaldo joacă în campionatul Arabiei Saudite, la Al Nassr.

