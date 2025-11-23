Ascultă articolul

Partidul extremist AUR condus de George Simion o promovează pe Ana Ciceală (SENS), candidatul progresist de stânga și ex-USR la Primăria Capitalei, prin rețeaua de site-uri cu retorică pro-rusă și anti-Ucraina asociată cu partidul extremist. G4Media și Info Sud-Est au identificat cel puțin trei site-uri care au publicat în ultimele 11 zile articole laudative despre Ana Ciceală, candidatul SENS la Primăria București, și, concomitent cu acestea, atacuri la adresa candidaților Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).

Oficial, AUR o susține la Primăria București pe candidata Anca Alexandrescu, înscrisă ca independent în cursa electorală din 7 decembrie. Ana Ciceală, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu împart un bazin electoral similar astfel că o eventuală creștere a Anei Ciceală nu ar însemna o pierdere de voturi de la Anca Alexandrescu, ci în special de la Cătălin Drulă și apoi de la Ciprian Ciucu, fapt care ar putea influența rezultatele, având în vedere că în mai multe sondaje Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă aveau procente apropiate, au explicat analiști politici consultați de G4Media.

În sondajul AtlasIntel de săptămâna trecută Anca Alexandrescu l-a devansat pe Cătălin Drulă, pe fondul creșterii Anei Ciceală de la 3% la 7,1%. Ana Ciceală a transmis un punct de vedere la solicitarea G4Media / ISE cu privire la articolele care o promovează în rețeaua AUR, spunând că nu are nicio legătură cu site-urile respective și nu vrea să se asocieze cu ele, fiind ”o încercare evidentă de a se folosi de imaginea” sa:

”Am aflat cu surprindere ceea ce îmi semnalați. Nu avem nicio legătură cu acele publicații și nu ne dorim în niciun fel asocierea cu ele. Valorile mele și ale echipei mele nu sunt compatibile cu cele ale suveraniștilor. Dacă acest tip de articole există, ele fac parte, cel mai probabil, din strategia suveraniștilor, nu din a noastră. Iar dacă le citiți cu atenție, veți vedea că nu sunt deloc laudative la adresa mea. Folosesc numele meu doar ca pretext pentru a ataca candidații de dreapta, precum domnul Drulă sau domnul Ciucu. Nu există nimic pozitiv la adresa mea în conținutul acelor texte, ci doar o încercare evidentă de a se folosi de imaginea mea pentru propriile lor jocuri politice. De aceea, nu cred că întrebarea ar trebui adresată mie, în condițiile în care nu suntem sursa acestor articole, nu avem control asupra lor și nu împărtășim nimic din agenda acelor site-uri”, a transmis Ana Ciceală.

Site-ul din rețea care o promovează cel mai mult pe Ana Ciceală este 60m.ro, cu 8 articole într-o singură săptămână (14-21 noiembrie), din care 2 articole publicate în aceeași zi (21 noiembrie), în care candidata SENS este prezentată ca ”alternativă la Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu” și cu alte trei articole publicate înainte de 14 noiembrie.

”Ana Primar, coșmarul trădătorului Cătălin Drulă”, ”Milogii de la USR ar vrea ca Ana Ciceală să se retragă. „Pacientul” Drulă e pe locul 4”, ”Ana Ciceală, marea surpriză pentru Primăria Capitalei. O candidată onestă într-o bătălie dominată de zgomot și scandal”, ”Ciucu, prea slinos pentru Capitală! Ana Ciceală e mai bună decât el”, „Nevolnicul Drulă nu are nici o șansă la Capitală. Cu Ana Ciceală la 7%, USR poate spune adio la primărie”, ”Cătălin Drulă, cel mai slab candidat la startul campaniei electorale. Campanie „cringe”, electorat în derută, iar tinerii din fieful USR fug spre Ana Ciceală”, sunt o parte din titlurile articolelor publicate pe 60m.ro.

Ana Ciceală este descrisă într-unul dintre articolele distribuite pe trei astfel de site-uri ca ”o surpriză reală pentru bucureșteni: o candidată onestă, cu un discurs echilibrat, cu o prezență calmă, civilizată și concentrată pe soluții, nu pe circ”:

”În timp ce unii ard milioane pe campanii agresive și pe televiziuni partizane, Ciceală ajunge în atenția oamenilor datorită unui element rar în politica românească: credibilitatea personală”, scrie 60m.ro.

În alt articol în care Ciprian Ciucu este numit ”prea slinos”, Ana Ciceală este lăudată pentru ”integritate” și ”lupta împotriva risipei din primăriile Capitalei”:

”Practic, Ciucu confirmă ceea ce bucureștenii observă de mult timp: există candidați mai competenți, mai serioși și infinit mai curați decât el. Iar Ana Ciceală, cunoscută pentru integritate, pentru consecvența ei în ședințele Consiliului General și pentru lupta împotriva risipei din primăriile Capitalei, devine în mod oficial chiar recomandarea”, notează 60m.ro.

Ciceală ”aduce rigoare acolo unde alții aduc haos, aduce cifre acolo unde alții aduc sloganuri și aduce echilibru acolo unde alții aduc conflicte”, mai arată articolele din rețeaua AUR: ”În plus, este poate singurul candidat cu un istoric documentat de muncă reală în interiorul Primăriei, nu din afara ei”, iar exemplele laudative la adresa candidatului progresist pot continua.

O parte dintre aceste ”știri” sunt preluate cu aceleași titluri pe site-urile 5news.ro și presaliberă.ro, care fac parte din aceeași rețea de propagandă AUR:

Jurnaliștii Context.ro au arătat într-o investigație din 7 iunie 2024 cum funcționează și cum este finanțată o rețea de site-uri de propagandă AUR, cu retorică pro-rusă și anti-Ucraina, cu fake-news-uri și dezinformări, dar și folosind ”știri” și titluri copy-paste. Jurnaliștii au identificat între site-urile din rețea și pe următoarele: Anchetatorii.ro, 60m.ro, Gazetarii.ro, Curierul Românesc, 5news.ro, Criticii.ro, 4media.info, Presaliberă.ro, Comentatorii.ro. Tot Context.ro a arătat în campania pentru alegeril parlamentare din 28 septembrie de la Chișinău cum aceeași rețea de site-uri asociate cu partidul extremist AUR a fost extinsă și în Republica Moldova, împotriva candidatei pro-europene Maia Sandu.

În toate sondajele făcute publice de casele de sondare CURS și Avangarde înainte de 17 noiembrie, Ana Ciceală avea în jur de 3%, dar în sondajul AtlasIntel din 17 noiembrie Ciceală apare pe locul 5 cu 7,1% și tendință de creștere. În sondajele INSCOP din 20 noiembrie și Flashdata din 21 noiembrie, Ana Ciceală apare tot pe locul 5, dar cu 6,4%, respectiv 7%.

Înainte de SENS, Ana Ciceală a fost membru USR, unul dintre cei din ”garda veche” a partidului și unul dintre cei mai activi membri USR din Capitală, inclusiv în Consiliul General al Bucureștiului în timpul mandatelor Gabrielei Firea. Între cele mai cunoscute inițiative ale Anei Ciceală în calitate de consilier general este aceea în urma căreia companiile înființate de Firea au fost declarate ilegale. Ciceală a dat atunci în judecată Primăria București și a câștigat.

Ciceală își concentrează campania pentru Primăria București în special pe problemele de mediu / ecologie și trafic din Capitală și este una dintre surprizele apărute în cele mai recente sondaje, fiind plasată pe locul 5, cu peste 7%.

O explicație ar fi că Ciceală este susținută în campanie și de influencerii cu impact la publicul tânăr pe rețelele de socializare, considerați tot de stânga / stânga radicală, doi dintre aceștia fiind Faiăr și Zlăvog.

Ana Ciceală a candidat la Primăria Sectorului 3 la alegerile locale din 2024, susținută de formațiunile politice mici desprinse din USR, respectiv PLUS: REPER, SENS, DREPT, URSPDF.

Partidul SENS din care face parte se declară progresist (care are ca viziune progresul, n.red.), un termen folosit peiorativ de extremiștii de dreapta și de partidele extremiste AUR, SOS, POT, dar și în retorica pro-rusă.

SENS se declară un partid de centru-stânga, considerat însă de o parte a opiniei publice ca fiind de stânga, iar în bula conservatorilor fiind perceput ca stânga radicală.