Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Partidul extremist AUR condus de George Simion o promovează pe Ana Ciceală (SENS), candidatul progresist de stânga și ex-USR la Primăria Capitalei, prin rețeaua de site-uri cu retorică pro-rusă și anti-Ucraina asociată cu partidul extremist. G4Media și Info Sud-Est au identificat cel puțin trei site-uri care au publicat în ultimele 11 zile articole laudative despre Ana Ciceală, candidatul SENS la Primăria București, și, concomitent cu acestea, atacuri la adresa candidaților Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).
Oficial, AUR o susține la Primăria București pe candidata Anca Alexandrescu, înscrisă ca independent în cursa electorală din 7 decembrie. Ana Ciceală, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu împart un bazin electoral similar astfel că o eventuală creștere a Anei Ciceală nu ar însemna o pierdere de voturi de la Anca Alexandrescu, ci în special de la Cătălin Drulă și apoi de la Ciprian Ciucu, fapt care ar putea influența rezultatele, având în vedere că în mai multe sondaje Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă aveau procente apropiate, au explicat analiști politici consultați de G4Media.
În sondajul AtlasIntel de săptămâna trecută Anca Alexandrescu l-a devansat pe Cătălin Drulă, pe fondul creșterii Anei Ciceală de la 3% la 7,1%. Ana Ciceală a transmis un punct de vedere la solicitarea G4Media / ISE cu privire la articolele care o promovează în rețeaua AUR, spunând că nu are nicio legătură cu site-urile respective și nu vrea să se asocieze cu ele, fiind ”o încercare evidentă de a se folosi de imaginea” sa:
Articolul continuă mai jos
Site-ul din rețea care o promovează cel mai mult pe Ana Ciceală este 60m.ro, cu 8 articole într-o singură săptămână (14-21 noiembrie), din care 2 articole publicate în aceeași zi (21 noiembrie), în care candidata SENS este prezentată ca ”alternativă la Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu” și cu alte trei articole publicate înainte de 14 noiembrie.
Ana Ciceală este descrisă într-unul dintre articolele distribuite pe trei astfel de site-uri ca ”o surpriză reală pentru bucureșteni: o candidată onestă, cu un discurs echilibrat, cu o prezență calmă, civilizată și concentrată pe soluții, nu pe circ”:
În alt articol în care Ciprian Ciucu este numit ”prea slinos”, Ana Ciceală este lăudată pentru ”integritate” și ”lupta împotriva risipei din primăriile Capitalei”:
Ciceală ”aduce rigoare acolo unde alții aduc haos, aduce cifre acolo unde alții aduc sloganuri și aduce echilibru acolo unde alții aduc conflicte”, mai arată articolele din rețeaua AUR: ”În plus, este poate singurul candidat cu un istoric documentat de muncă reală în interiorul Primăriei, nu din afara ei”, iar exemplele laudative la adresa candidatului progresist pot continua.
O parte dintre aceste ”știri” sunt preluate cu aceleași titluri pe site-urile 5news.ro și presaliberă.ro, care fac parte din aceeași rețea de propagandă AUR:
În toate sondajele făcute publice de casele de sondare CURS și Avangarde înainte de 17 noiembrie, Ana Ciceală avea în jur de 3%, dar în sondajul AtlasIntel din 17 noiembrie Ciceală apare pe locul 5 cu 7,1% și tendință de creștere. În sondajele INSCOP din 20 noiembrie și Flashdata din 21 noiembrie, Ana Ciceală apare tot pe locul 5, dar cu 6,4%, respectiv 7%.
Înainte de SENS, Ana Ciceală a fost membru USR, unul dintre cei din ”garda veche” a partidului și unul dintre cei mai activi membri USR din Capitală, inclusiv în Consiliul General al Bucureștiului în timpul mandatelor Gabrielei Firea. Între cele mai cunoscute inițiative ale Anei Ciceală în calitate de consilier general este aceea în urma căreia companiile înființate de Firea au fost declarate ilegale. Ciceală a dat atunci în judecată Primăria București și a câștigat.
Ciceală își concentrează campania pentru Primăria București în special pe problemele de mediu / ecologie și trafic din Capitală și este una dintre surprizele apărute în cele mai recente sondaje, fiind plasată pe locul 5, cu peste 7%.
O explicație ar fi că Ciceală este susținută în campanie și de influencerii cu impact la publicul tânăr pe rețelele de socializare, considerați tot de stânga / stânga radicală, doi dintre aceștia fiind Faiăr și Zlăvog.
Ana Ciceală a candidat la Primăria Sectorului 3 la alegerile locale din 2024, susținută de formațiunile politice mici desprinse din USR, respectiv PLUS: REPER, SENS, DREPT, URSPDF.
Partidul SENS din care face parte se declară progresist (care are ca viziune progresul, n.red.), un termen folosit peiorativ de extremiștii de dreapta și de partidele extremiste AUR, SOS, POT, dar și în retorica pro-rusă.
SENS se declară un partid de centru-stânga, considerat însă de o parte a opiniei publice ca fiind de stânga, iar în bula conservatorilor fiind perceput ca stânga radicală.
Mda, probabil acuma incearca sa faa cumva ca Ciceala asta sa ia de la drepata voturi. Insa in esenta, comunistii de pe la AUR nu sunt foarte diferiti de comunistii de pe la SENS!
Haur este puiul lui pesedeu și face tot ce i se spune pentru ca pesedeu să aibă acces la resursele publice.
Asta pare mai degraba strategie aur – psd. Alexandreasca nu are nicio sansa, dar cu niste ajutor din parte Aur, Baluta cel viteaz poate castiga cu un 22-23 % pentru ca voturile pentru Ciucu si Drula vor fi directionate catre Ciceala. Si uite asa o sa avem primar general peste un oras cu aproape 2 milioane de locuitori votat de sub 200 de mii de persoane, ca nu ma astept la o prezenta la vot de peste 45%
Ciceală se joacă politică pe banii lui tata. Își permite să fie progresistă de stânga, inclusiv să facă blaturi cu auricii
Haur pune în operă Strategia Hrebenciuc.
Pe de o parte, se screme să scadă concurența pesedeu, iar pe de altă parte, cetățenii să considere pesedeu votabil, prin comparație cu haur.
Tâlharii pesedeu peneleu care jefuiesc averea publică fac orice pentru a păstra accesul la resurse.
Sunt buni!…dar chestia cu sediul în buda ultracentrale este no1
De ce nu o cred pe Ciceală?
Auriștii spun:
”o surpriză reală pentru bucureșteni: o candidată onestă, cu un discurs echilibrat, cu o prezență calmă, civilizată și concentrată pe soluții, nu pe circ”
Ciceală spune:
”Nu există nimic pozitiv la adresa mea în conținutul acelor texte, ci doar o încercare evidentă de a se folosi de imaginea mea pentru propriile lor jocuri politice.”
Cui crezi că faci jocurile Ciceală?