China anunță cea mai mare descoperire de aur din ultimii peste șaptezeci de ani

Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat vineri descoperirea zăcământului Dadonggou, transmite Euronews.

Aceasta este cea mai mare descoperire de aur raportată în țară de la fondarea Republicii Populare în 1949. Oficialii spun că situl conține aproximativ 2,586 milioane de tone de minereu cu un conținut mediu de 0,56 grame pe tonă, ceea ce înseamnă aproximativ 1.444 tone de aur.

La prețurile actuale, acest volum de aur valorează peste 166 de miliarde de euro. Aurul a atins niveluri record în acest an, fiind tranzacționat la peste 115.000 de euro pe kilogram.

Proiectul a fost realizat de grupul de stat Liaoning Geological and Mining Group, care a mobilizat aproape 1.000 de tehnicieni și muncitori și a finalizat explorarea în doar 15 luni — o perioadă neobișnuit de scurtă pentru un zăcământ de această dimensiune.

Ministerul a descris descoperirea ca fiind „ultra-mare”, dar de calitate inferioară, și a declarat că a trecut deja de o evaluare inițială de fezabilitate economică.

Cu toate acestea, autoritățile nu au dezvăluit locația exactă a sitului, confirmând doar că se află în provincia Liaoning din estul țării, ceea ce a dat naștere la speculații cu privire la considerentele strategice care stau la baza dezvăluirii limitate.

Descoperirea survine într-o perioadă în care cererea de aur este în creștere. Prețurile au crescut cu peste 50% în acest an, alimentate de slăbirea dolarului, tensiunile geopolitice și achizițiile masive ale băncilor centrale — în special în economiile emergente care doresc să-și diversifice rezervele.

China și-a accelerat eforturile de explorare minieră în ultimii ani. În 2024, oficialii au raportat descoperirea unui zăcământ de peste 1.000 de tone în provincia Hunan și a altuia de peste 40 de tone în Gansu, în octombrie. Țara a produs 377,24 tone de aur în 2024, o creștere de 0,56% față de anul precedent.

Consumul intern a atins 985,31 tone în 2024, cererea de lingouri și monede crescând cu peste 24% față de anul precedent. Analiștii spun că această tendință reflectă interesul crescând al clasei mijlocii în expansiune din China pentru protejarea averii în contextul incertitudinii economice globale, ceea ce face ca aurul să devină un activ refugiu din ce în ce mai popular în întreaga țară.