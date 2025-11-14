China l-a convocat pe ambasadorul nipon după comentariile noului premier al Japoniei legate de posibilitatea de a trimite trupe în Taiwan

China l-a convocat pe ambasadorul Japoniei, după comentariile făcute de noua prim-ministră japoneză despre Taiwan, notează BBC.

Disputa dintre China şi Japonia a început săptămâna trecută, când noua şefă a guvernului de la Tokyo, Sanae Takaichi, a sugerat că Japonia ar putea trimite trupe în Taiwan pentru ceea ce a numit autoapărare colectivă în cazul unui atac chinez asupra insulei semi-autonome.

Remarca a stârnit furia Beijingului, iar Ministerul chinez de Externe i-a cerut premierului japonez să retracteze declaraţia.

Beijingul consideră Taiwanul drept teritoriu propriu şi nu a exclus folosirea forţei pentru a prelua controlul asupra insulei.