China avertizează SUA că Taiwan este o „linie roşie” în contextul posibilei vânzări de arme către Taipei

Guvernul chinez a avertizat vineri Statele Unite că Taiwanul reprezintă pentru Beijing „linia roşie inviolabilă”, după ce Washingtonul a aprobat posibila vânzare către Taiwan de piese de schimb şi echipamente de reparare pentru aeronave militare în valoare totală de 330 de milioane de dolari, informează agenția de știri EFE.

Această posibilă vânzare „încalcă grav suveranitatea şi interesele de securitate ale Chinei; încalcă grav dreptul internaţional şi transmite un semnal extrem de negativ forţelor independentiste din Taiwan”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

Lin a subliniat că problema Taiwanului „este fundamentală pentru interesele Chinei şi constituie prima linie roşie inviolabilă în relaţiile dintre cele dou ă ţări”.

„Facem apel la Statele Unite să implementeze angajamentele asumate de liderii lor cu privire la problemele legate de Taiwan”, a adăugat el, solicitând totodată Washingtonului să „nu mai tolereze şi să nu mai sprijine urmărirea independenţei prin vânzarea de arme”.

„China va lua toate măsurile necesare pentru a-şi apăra ferm suveranitatea naţională, securitatea şi integritatea teritorială”, a avertizat purtătorul de cuvânt.

Joi seara, Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibila vânzare către Taiwan de piese de schimb şi componente pentru repararea aeronavelor militare în valoare totală de 330 de milioane de dolari, ceea ce ar reprezenta prima vânzare de armament către insulă după revenirea lui Donald Trump la Ca sa Albă în ianuarie.

Prin această măsură, care ar putea fi implementată în termen de o lună, guvernul SUA „continuă să asiste Taiwanul în menţinerea unei capacităţi de apărare suficiente”, a declarat Ministerul Apărării de la Taipei într-un comunicat.

Furnizarea acestor piese de armament „nu doar că va ajuta la menţinerea pregătirii de luptă a avioanelor de vânătoare ale forţelor aeriene şi la consolidarea apărării aeriene” a Taiwanului, ci va „întări şi rezilienţa defensivă şi va îmbunătăţi capacitatea de reacţie în faţa incursiunilor ‘în zona gri’ ale Republicii Populare Chineze”, conform comunicatului.

Anunţul SUA survine la câteva săptămâni după întâlnirea de al Busan (Coreea de Sud) dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez, Xi Jinping.

Autorităţile de la Beijing consideră Taiwanul o „parte inalienabilă” a teritoriului chinez şi nu au exclus utilizarea forţei pentru a realiza „reunificarea” insulei cu continentul, unul dintre obiectivele pe termen lung stabilite de preşedintele Xi Jinping după preluarea puterii în 2012.

De mai bine de şapte decenii, Washingtonul se află în mijlocul disputelor dintre Beijing şi Taipei deoarece este principalul furnizor de arme al Taiwanului şi, deşi nu menţine legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu China .