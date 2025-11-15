Limba islandeză este în pericol de dispariție din cauza inteligenței artificiale și a mass-mediei în limba engleză, afirmă fostul prim-ministru

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fosta prim-ministră a Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea dispărea în doar o generație din cauza ascensiunii fulminante a inteligenței artificiale și a dominanței limbii engleze, relatează The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Katrín, care a demisionat din funcția de prim-ministru anul trecut pentru a candida la președinție după șapte ani în funcție, a declarat că Islanda trece printr-o schimbare „radicală” în ceea ce privește utilizarea limbii. Tot mai multe persoane citesc și vorbesc engleza, iar tot mai puține citesc în islandeză, o tendință care, potrivit ei, este exacerbată de modul în care sunt instruite modelele lingvistice.

Ea a făcut aceste declarații înainte de a participa la festivalul de ficțiune polițistă Iceland Noir din Reykjavík, după lansarea surpriză a celui de-al doilea roman al său din acest gen, pe care l-a scris împreună cu Ragnar Jónasson.

„Multe limbi dispar, iar odată cu ele se pierd multe valori [și] multe gânduri umane”, a spus ea. Islandeza are doar aproximativ 350.000 de vorbitori și se numără printre limbile cel mai puțin modificate din lume.

„Având această limbă vorbită de atât de puțini oameni, simt că avem o responsabilitate enormă de a o păstra. Personal, nu cred că facem suficient în acest sens”, a spus ea, nu în ultimul rând pentru că tinerii din Islanda „sunt complet înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele sociale și în alte medii”.

Katrín a afirmat că Islanda a fost „destul de proactivă” în promovarea utilizării IA în limba islandeză. La începutul acestei luni, Anthropic a anunțat un parteneriat cu Ministerul Educației din Islanda, unul dintre primele proiecte pilot naționale de educație în domeniul IA din lume. Parteneriatul este un proiect pilot la nivel național în Islanda, care oferă acces la instrumente de IA pentru sute de profesori din toată Islanda.

În timpul mandatului său în guvern, Katrín a declarat că a putut observa „amenințările și pericolele IA” și importanța de a se asigura că textele și cărțile islandeze sunt utilizate pentru antrenarea acesteia.

Ragnar Jónasson, coautorul ei, a fost de acord că limba se află într-un pericol grav. „Suntem la doar o generație distanță de a pierde această limbă din cauza tuturor acestor schimbări enorme”, a spus el.

„Citesc mai mult în engleză, își obțin informațiile de pe internet, de pe telefoanele lor, iar copiii din Islanda chiar conversează uneori între ei în engleză.”

Citatând ceea ce s-a întâmplat când Islanda a fost sub dominația daneză până în 1918, când limba islandeză a fost supusă influenței daneze, Katrín a spus că schimbările pot avea loc „foarte repede”.

„Am mai văzut asta aici, în Islanda, pentru că, desigur, am fost sub dominația daneză pentru o perioadă destul de lungă, iar limba daneză a avut o influență mare asupra limbii islandeze.”

Totuși, această schimbare a fost rapid inversată de o mișcare puternică a islandezilor, a adăugat ea.

„Poate că avem nevoie de o mișcare mai puternică în acest moment pentru a discuta despre motivele pentru care vrem să păstrăm limba. Acesta este într-adevăr un subiect important despre care ar trebui să discutăm aici, în Islanda”, a spus ea, adăugând că „soarta unei națiuni” ar putea fi decisă de modul în care aceasta tratează limba sa, deoarece limba modelează modul de gândire al oamenilor.

Deși există „oportunități uimitoare” pe care AI le-ar putea oferi, ea a spus că aceasta reprezintă provocări enorme pentru autori și pentru industria creativă în ansamblu.

Anterior, ea credea că existența autorilor umani era importantă pentru cititori, dar după ce a descoperit că oamenii au creat relații cu AI, acum nu mai era atât de sigură.

„Ne aflăm într-o perioadă foarte dificilă și opinia mea personală este că guvernele ar trebui să rămână foarte concentrate pe dezvoltarea AI.”

În mijlocul tuturor schimbărilor și discuțiilor despre dominația IA, Katrín speră că noua sa carte, care a ajuns în topul clasamentelor din Islanda și care se petrece în 1989 în Fáskrúðsfjörður, un sat îndepărtat din estul Islandei, va crea o legătură cu cititorii la nivel uman.

În timpul călătoriilor de documentare, scriitorii au vorbit cu sătenii care lucrau în mass-media islandeză în anii 1980 pentru a afla informații despre personajul principal, care este jurnalist.

„Sper că oamenii vor percepe această carte ca fiind autentică și venind din inimă”, a spus ea.

Pentru Katrín, cititul și scrisul au fost întotdeauna terapeutice. „Înveți mai multă empatie când citești despre alții, te înțelegi mai bine pe tine însuți”, a spus ea.