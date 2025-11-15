La spitalul Județean din Ploieşti se cumpără tărgi, după ce un pacient a căzut de pe targă la UPU / „S-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină”

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Sebastian Toma, a declarat, sâmbătă, că va fi demarată o procedură de licitaţie pentru achiziţia de tărgi, anunţul fiind făcut după ce, în urmă cu câteva zile, un pacient a căzut de pe o targă la Unitatea de Primiri Urgenţe, transmite Agerpres.

„De luni vom intra într-o procedură de demarare a unei achiziţii pentru tot ce înseamnă echipament mobil – tărgi, cărucioare”, a spus acesta, într-o conferinţă de presă la care a participat şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit sursei citate, vor fi achiziţionate circa 60 de tărgi pentru toate secţiile spitalului.

O anchetă internă a fost demarată la SJU Ploieşti, după ce un pacient a căzut de pe o targă la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU).

„Căderea nu a avut consecinţe medicale, neconstatându-se leziuni secundare. Pacientul conştient şi cooperant a declarat cadrelor medicale că s-a mobilizat la marginea tărgii pentru a-şi aranja vestimentaţia, moment în care a alunecat”, se arată într-un comunicat emis, miercuri, de SJU Ploieşti.

Conform sursei citate, a fost demarată o anchetă internă în urma căreia întreg personalul aflat în tura respectivă a dat notă explicativă, fiind sesizată şi Comisia de disciplină.

„În momentul de faţă se face o analiză şi se stabilesc relaţiile de cauzalitate care au dus la apariţia incidentului. Ca măsură preliminară, s-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină, gradul de vinovăţie şi amploarea sancţiunilor urmând a fi stabilite de comisie”, se precizează în comunicat.

Totodată, s-a decis verificarea întregului inventar de tărgi din cadrul spitalului şi retragerea până la remediere în cazul unor eventuale defecţiuni.

În urmă cu câteva săptămâni, un pacient în vârstă de 85 de ani a căzut de pe o targă la SJU Ploieşti în timpul unui transfer între spitale, bărbatul fiind în stare gravă.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Andrei Ilinca, a transmis atunci, la solicitarea AGERPRES, că în acest incident a fost implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploieşti şi preluat de ambulanţa unui alt spital în vederea efectuării unui transfer în spitalul respectiv. În timp ce era scos de către ambulanţier pe targa acelei ambulanţe, s-a produs un accident, şi anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.