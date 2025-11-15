Italienii se reapucă de muncă la Torre dei Conti, turnul din Roma unde a decedat muncitorul român Octavian Stroici / Muncitorii vor intra în turn în coșuri operate de macarale

Săptămâna viitoare, probabil miercuri, vor începe lucrările de securizare și consolidare a structurii medievale avariate în urma prăbușirilor din 3 noiembrie, anunță Corriere della Sera.

Inginerul Alessandro Bozzetti, partener al firmei Croci, care anterior fusese implicat în conservarea bisericii San Giuseppe dei Falegnami din Forumul Roman, a prezentat raportul său tehnic, sub supravegherea pompierilor.

Deși intenția este de a accelera lucrările cât mai mult posibil, având în vedere starea precară a structurii și sosirea iernii, este esențial să se procedeze pas cu pas.

Acordând o atenție deosebită siguranței lucrătorilor — Octavian Stroici, un lucrător român, și-a pierdut viața în urma prăbușirii, fiind scos în viață și murind în spital după ce a petrecut unsprezece ore sub dărâmături — lucrătorii vor opera cu aceleași precauții adoptate în zonele seismice. Ei vor coborî în interiorul coșurilor operate de macarale pentru a evita să fie copleșiți de eventualele desprinderi.

În prima fază, vor fi îndepărtate părțile cele mai deteriorate, care prezintă risc de cădere și fragmentele nesigure.

Margherita Eichberg, superintendent al Ministerului Culturii, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de restaurare la Torre dei Conti.

În opinia sa, proiectul ar fi trebuit să includă „lucrări provizorii” sau „susțineri temporare pentru podele și, în general, pentru pereți și elementele cele mai expuse”.

Potrivit expertei, un alt factor care ar fi putut contribui la acest lucru ar fi fost programul strâns impus de termenele stricte pentru utilizarea fondurilor Pnrr Caput Mundi până în iunie 2026.

Un termen care „este dificil de atins atunci când ai lucrările la monumente de acest tip”.